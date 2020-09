Un ex vigile urbano di 59 anni, S.T. queste le sue iniziali, è stato arrestato nella giornata di ieri 23 settembre dalle forze di sicurezza in Russia, precisamente in Siberia. L'uomo, secondo quanto riferiscono i media internazionali, in questi ultimi anni affermava di essere il Messia, soprannominato in russo il Vissarion, la reincarnazione di Gesù. L'ex vigile aveva anche fondato una setta raccogliendo intorno a sé decine di migliaia di seguaci, tanto da arrivare a rappresentare un pericolo per i pope ortodossi. L'uomo è stato fermato con un'operazione speciale messa a punto dalle autorità russe.

La 'Chiesa dell'Ultimo Testamento'

Secondo quanto riferisce il quotidiano italiano Il Messaggero, la setta fondata dall'uomo si chiamava "Chiesa dell'Ultimo Testamento". "Non sono Dio. Ed è un errore vedere Gesù come Dio. Ma io sono la parola vivente di Dio padre" - così affermava il 59enne durante i suoi sermoni che teneva nei remoti villaggi sparsi nelle lande siberiane. Gli inquirenti lo accusano di estorsione e abuso della credulità popolare. Alla chiesa ortodossa ha sottratto una marea di fedeli, che si lasciavano convincere dalle sue promesse che, sempre secondo quanto da lui predicato, si sarebbero avverate solo nell'aldilà. La polizia ha spiegato che l'uomo utilizzava i soldi donati dai seguaci per scopi personali e su di loro esercitava anche violenza psicologica.

Nella setta, fondata nel 1991, si coltivava il culto del giorno del giudizio. Il Fatto Quotidiano informa che sarebbero circa 4.000 i seguaci raccolti dal "Visarion" in Siberia, e 10.000 sparsi nel mondo. Il sedicente Messia andava in giro con barba e capelli lunghi, mentre il suo vestito era rappresentato da una tunica del tutto simile a quella indossata da Gesù Cristo.

Contava l'era cristiana a partire dal 1961

Il 59enne sosteneva che l'era cristiana partisse dal 1961, anno della sua nascita. Agli adepti predicava uno stile di vita vegano e aveva messo su delle rigide regole per proteggere l'ambiente. Il suo culto mischiava elementi provenienti dalla tradizione ortodossa e cristiana.

Gli appartenenti alla sua setta avevano l'obbligo di indossare abiti non particolarmente sfarzosi. L'uomo adesso, come già detto in apertura, è stato arrestato e si trova in carcere. Non è escluso che su questa vicenda possano conoscersi ulteriori dettagli nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. La notizia di quanto accaduto in Russia si è diffusa in breve tempo in tutto il mondo. Ai fedeli il 59enne, inoltre, avrebbe spiegato che il suo ruolo celeste era quello di vigilare sulle persone affinché tutto andasse bene.