L'attore 'feticcio' di Spike Lee, Thomas Jefferson Byrd, è stato trovato morto sabato notte 3 ottobre ad Atlanta, in Georgia. Secondo quanto riportato su 'Variety' che ha ripreso i rapporti delle forze di polizia, si tratta di omicidio: l'attore settantenne è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco sulla schiena vicino casa sua. Gli agenti, per adesso, non hanno voluto comunicare altri dettagli riguardati le circostanze della morte di Byrd. Le dinamiche e il movente dell'omicidio, quindi, sono tutte da chiarire. Una chiamata alla stazione di polizia nel corso della notte del 3 ottobre, intorno alle ore 1.45, ha avvertito della presenza di una persona ferita in Belvedere Avenue 2259.

Il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto far altro che accertare il decesso.

Thomas Jefferson Byrd, dal teatro al cinema passando per la tv

Thomas Jefferson Byrd era nato a Griffin, in Georgia, il 25 giugno 1950. Ha fatto il suo debutto a Broadway nel revival di 'Black Bottom' di Ma Rainey con Whoopy Goldberg, dopo essersi laureato al Morris Brown College di Atlanta e aver studiato danza e scienze. Ha anche ricevuto un Master of Fine Arts di California Institute of the Arts. Per il ruolo nel revival è stato anche candidato ai Tony Award come miglior attore non protagonista. Byrd ha recitato anche nelle pellicole 'Ray' con Jamie Foxx su Ray Charles, in 'Set It Off - Farsi notare' di F.

Gary Gray, in 'Freedom's Path', in 'Bulworth - Il senatore' di Warren Beatty e in 'MacArthur Park' di Billy Wirth. Byrd, prima di dedicarsi al cinema, è stato attore di teatro e ha recitato in 'California'; è nel 1992 che comparendo nella serie tv 'L'ispettore Tibbs' ha iniziato la sua carriera televisiva.

Ha recitato anche nella serie televisiva 'Law & Order - Criminal Intent'.

Il dolore di Spike Lee

È il regista Spike Lee a dare la notizia attraverso il suo profilo Instagram: "Sono molto addolorato di comunicare il drammatico omicidio del nostro stimato fratello Thomas Jefferson Byrd". Lee ha anche aggiunto: "Tom è il mio ragazzo, il personaggio di diverse mie pellicole.

Mandiamo ogni genere di benedizione alla sua famiglia, oltre alle condoglianze. Riposa in pace".

Thomas Jefferson Byrd è stato nel cast dei film 'Chi-Raq' (2015), 'Il sangue di Cristo' (2014), 'Red Hook Summer' (2012), 'Bamboozled' (2000), 'He Got Game' (1998), 'Bus in viaggio' (1996), e 'Clockers' (1995). L'attore è comparso anche nella serie tv 'She's Gotta Have It' (2017-2019) di Lee interpretando il personaggio di Stokely Darling.