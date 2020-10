Lilli Gruber non si presenta nello studio di Otto e mezzo nella serata di lunedì 19 ottobre. La conduttrice è però collegata in diretta video con La7 e, da qui, fa un annuncio ai suoi telespettatori. Per tutta questa settimana la giornalista condurrà il talk show da casa sua. Il motivo di questa decisione è presto spiegato: un suo collaboratore è risultato positivo al Coronavirus. Per questo Gruber, in accordo con la sua redazione, ha scelto di condurre dalla sua abitazione privata. Almeno fino a quando non si sarà sottoposta al secondo tampone. Fortunatamente il primo, effettuato ieri come rivela lei stessa, è risultato negativo.

L’annuncio di Lilli Gruber a Otto e mezzo

Sono da poco passate le 20:30 di lunedì 19 ottobre quando, una volta terminata la sigla di Otto e mezzo, Lilli Gruber si rivolge ai suoi telespettatori. Stavolta però, la giornalista non si trova seduta su una poltrona dello studio di La7 da dove tradizionalmente conduce il programma, ma è collegata in diretta video. “Allora, da stasera, e per tutta la settimana, care spettatrici e cari spettatori - annuncia Gruber con il volto teso - mi vedrete condurre Otto e mezzo da casa perché un mio collaboratore è risultato positivo al Covid.

Gruber: ‘Finché non avrò fatto secondo tampone continuerò ad andare in onda da qui’

Lilli Gruber aggiunge di essersi sottoposta ad un primo tampone nella giornata di ieri, 18 ottobre, con esito negativo.

“Ieri ho fatto il tampone che per fortuna era negativo - comunica a tutti - ma siccome qui a La7 rispettiamo sempre tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone continuerò ad andare in onda da qui. Nello studio televisivo, al suo posto, c’è la giornalista del Sole 24 Ore, Lina Palmerini.

Gli altri ospiti, anche loro collegati in video, sono un altro giornalista, Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, ed il filosofo Massimo Cacciari. Loro, comunque, non sembrano turbati dalla notizia, visto che si confrontano anche in maniera serrata sul tema del momento: la nuova emergenza Covid e le critiche all'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il timore della conduttrice di Otto e mezzo

Dunque, Lilli Gruber al momento risulta negativa al tampone per rilevare il coronavirus. Ma la preoccupazione della conduttrice di Otto e mezzo è legata al fatto che sono trascorsi ancora troppi pochi giorni dalla notizia della positività del suo collaboratore e il primo tampone, fortunatamente negativo, a cui si è sottoposta. Per questo motivo, Gruber ha deciso di condurre programma di La7 dalla sua abitazione privata, almeno fino a quando il secondo tampone non accerterà la sua negatività.