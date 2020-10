La seconda ondata di Coronavirus ha colpito anche Mara Maionchi. La produttrice discografica, nota al grande pubblico per il ruolo di giudice in talent come X Factor e Amici, ha contratto la Covid-19 e per questo è stata ricoverata in un ospedale milanese.

I messaggi d'incoraggiamento

La talent scout ha compiuto 79 anni lo scorso 22 aprile e, quindi, rientra tra le fasce più a rischio: il virus, infatti, risulta particolarmente pericoloso per le persone dai 65 anni in su e per gli adulti già affetti da altre patologie, dal momento che potrebbero ammalarsi in maniera grave. Le condizioni di Mara Maionchi sarebbero sotto controllo e non desterebbero particolare preoccupazione.

Ciononostante, i messaggi di incoraggiamento pubblicati sui social sono già numerosissimi. Su Twitter un fan scrive: “Forza Mara, tu sei più forte del virus!”.

La situazione sul set di Italia's Got Talent

Oltre all'apprensione per lo stato di salute della storica giudice, a preoccupare notevolmente è il possibile focolaio che si sarebbe sviluppato durante le registrazioni della nuova edizione di Italia's Got Talent (di cui Mara Maionchi è giudice insieme all'attore Frank Matano, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e l'imprenditore e cuoco Joe Bastianich), il talent condotto dall'attrice e cantante Lodovica Comello e trasmesso dalle frequenze di Sky Uno e TV8. Le riprese si sono svolte per alcuni giorni consecutivi e, secondo diverse fonti, avrebbero dato vita ad un possibile focolaio di notevole importanza.

Infatti, hanno contratto il virus alcune persone dello staff tecnico e della produzione, oltre a diversi talenti in gara. Una notizia che si inserisce nella preoccupante situazione dovuta alla cosiddetta seconda ondata di Covid-19.

Positiva anche Federica Pellegrini

Proprio negli scorsi giorni è diventato virale un video di Federica Pellegrini, giudice del programma risultata positiva alla Covid.

La nuotatrice, in lacrime, ha annunciato di aver contratto il virus attraverso un video sui social, dove ha spiegato di aver smesso l'allenamento in seguito ad alcuni dolori e a un mal di gola. L'atleta si stava preparando ad una nuova stagione agonistica, ma ha dovuto fermarsi. In seguito, è risultata positiva anche la madre.

Al momento non è chiaro se le riprese del programma televisivo prodotto da Sky subiranno un brusco stop, ma è ragionevole pensare che sarà necessaria una pausa forzata finché tutti i protagonisti potranno tornare a sedere accanto al 'golden buzzer' senza preoccupazioni. Sky non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale, mentre l'ultimo aggiornamento dell'account Twitter del programma risale al 15 ottobre e vede protagonista proprio Mara Maionchi. La discografica, in un video dove appariva sorridente e serena, invitava gli spettatori a seguire i social del programma per rimanere informati sulla nuova edizione.