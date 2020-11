Un paziente ricoverato nell'area Sospetti Covid dell'ospedale Cardarelli di Napoli è stato trovato senza vita all'interno di un bagno della zona di Pronto Soccorso. Il paziente, secondo quanto riferiscono dalla direzione sanitaria dell'ospedale napoletano, era già in terapia, per cui era sottoposto a tutte le cure del caso. Al momento non è possibile stabilire quali siano state le cause che hanno portato l'uomo a perdere la vita e si ipotizza che abbia avuto un malore. A lanciare l'allarme è stato il personale sanitario della struttura che ha notato l'eccessiva permanenza del paziente all'interno della toilette.

Sul web è circolato anche un video

Negli istanti immediatamente successivi al decesso in rete è cominciato a circolare un video che mostrava il corpo ormai esanime dell'uomo che giaceva in bagno. Immediatamente la direzione del Cardarelli ha avviato ogni indagine necessaria per far luce sull'accaduto. I sanitari inviano alla famiglia dell'uomo deceduto le più sentite condoglianze e ricorda di come il personale che opera negli ospedali di tutta Italia si impegna giorno e notte per porre un freno alla "violenza di questa pandemia". La notizia di quanto accaduto in ospedale si è sparsa subito nel capoluogo partenopeo.

La Campania è una delle regioni più colpite da questa seconda ondata provocata dal Sars-CoV-2 e solo nella giornata di oggi 11 novembre sono stati registrati altri 3.166 positivi al Coronavirus e 33 morti a causa della Covid-19.

Per ora la regione resta nella fascia gialla, ma non è escluso che nelle prossime ore le province di Caserta e Napoli entrino in lockdown a causa del costante aumento dei contagi e dei ricoveri negli ospedali. Sono 181 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania per Coronavirus, mentre 2.077 sono i ricoveri ospedalieri a causa della Covid-19 nei reparti ordinari.

Giuseppe Longo: 'Deprecabile che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazione'

Sulla vicenda è intervenuto anche il direttore dello stesso ospedale Cardarelli, Giuseppe Longo, che ha definito "deprecabile" quanto avvenuto dopo il decesso del paziente all'interno del bagno. Secondo il direttore il video che è circolato in Rete può costruire pericolose suggestioni all'interno dell'opinione pubblica.

Longo ha ricordato in una nota stampa che i pazienti che si trovano nell'area Sospetti Covid vengono assistiti normalmente al pari di tutte le altre aree della struttura sanitaria. Il direttore chiede a gran voce rispetto per la famiglia del deceduto. Sicuramente a breve potranno conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto oggi al Cardarelli. Si attendono quindi ulteriori riscontri da parte delle autorità sanitarie.