Nella mattinata di oggi, lunedì 28 dicembre, un vigile del fuoco in servizio ha perso la vita durante un intervento di messa in sicurezza. La tragedia è avvenuta a Nulvi, un piccolo comune di poco più di 2 mila e 500 abitanti posto in provincia di Sassari. L'incidente si è verificato alle 7:30 di mattina: l'uomo, con la sua squadra, era intervenuto per ripristinare un cavo della linea elettrica divelto a causa del forte vento che sta colpendo la zona.

La vittima è un 54 enne di Ossi

La vittima è un uomo di 54 anni originario di Ossi, in provincia di Sassari. L'incidente si è verificato in località Pala 'e colora, all'entrata di Nulvi, presso la strada di Serra Lusei.

Non appena è sopraggiunto insieme alla sua squadra, la vittima è scesa dal mezzo e, subito dopo, è stato colpito dal cavo elettrico pendente, sospinto dal forte vento che sta colpendo la zona. La morte è sopraggiunta per folgorazione. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorritori del 118, che però nulla hanno potuto per salvare la vita del pompiere. In zona, subito dopo l'accaduto, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sassari, che hanno provveduto ad effettuare gli accertamenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La Procura della Repubblica di Sassari, intanto, ha già aperto una inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Il corpo della vittima, vice capo squadra e vigile coordinatore, verrà trasferito su disposizione del magistrato presso l'istituto di patologia forense.

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il cordoglio per la morte del pompiere

La notizia della morte del vigile del fuoco ha destato grande commozione. Il Dipartimento della Protezione Civile, in particolare, ha espresso il proprio cordoglio per quanto avvenuto. Angelo Borrelli, capo del Dipartimento, ha porto le proprie condoglianze ai familiari della vittima, rinnovando poi la sua stima e gratitudine per il lavoro che, quotidianamente, effettuano coloro che salvaguardano la vita altrui, spesso rischiando anche la loro.

Cordoglio è stato espresso anche dal Comando dei vigli del fuoco, che ha dedicato un post al vigile del fuoco scomparso sulla sua pagina ufficiale Twitter. Annunciando la morte, il comando afferma che, la famiglia dei vigili del fuoco, termina l'anno con un grande dolore. La comunicazione è accompagnata da una foto della povera vittima. Anche la Anppe, sindacato dei vigili del fuoco, ha espresso il proprio dolore per l'accaduto, manifestando la massima vicinanza e solidarietà ai familiari della vittima, oltre che al resto della squadra che, da oggi, dovrà lavorare senza il loro collega.