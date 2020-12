Spacciavano droga e tra l'altro nelle ore in cui, per l'emergenza Covid, non era possibile uscire di casa. Quattro giovani originari di Carbonia nella serata di ieri, 17 dicembre, sono stati arrestati dagli uomini della Squadra Volante del commissariato della cittadina del Sulcis impegnati nei soliti controlli su tutto il territorio, in particolare in questi giorni che precedono le feste natalizie. Si tratta di Matteo Espa, 31 anni, Alessandro Murru che di anni ne ha 41, entrambi con precedenti legati al mondo della droga, il 27enne Federico Fadda e Maurizio Sanna, 45 anni, anche lui pregiudicato.

Gli agenti di polizia, in diverse operazioni, hanno sequestrato quasi 70 grammi di sostanze di stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina. Ora i quattro arrestati, dopo tutti i controlli di rito, dovranno trovarsi un avvocato che li difenda dalle pesanti accuse di detenzione e spaccio di stupefacenti. A breve infatti si terrà il processo di convalida degli arresti che si svolgerà per direttissima in un'aula del Tribunale di Cagliari. I quattro sono anche stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Controlli di routine

Nella tarda serata di ieri, proprio nell'ora del “coprifuoco”, gli agenti del commissariato di Carbonia erano impegnati in un normale posto di controllo lungo la strada provinciale 2, quando hanno fermato un automobile che proveniva da Cagliari, con a bordo due persone, Alessandro Murru e Matteo Espa.

Alla richiesta dei documenti i due hanno subito mostrato un certo nervosismo anche perché non hanno saputo dare una giustificazione del fatto che fossero in giro a un orario non consentito. Gli agenti, a quel punto, dopo aver verificato i loro documenti e scoperto i loro precedenti, si sono insospettiti e hanno voluto vederci chiaro. Hanno infatti perquisito l'auto e al suo interno hanno avuto la conferma dei loro sospetti.

Nell'auto infatti hanno recuperato un involucro di plastica, termosaldato, che conteneva 26 grammi di cocaina e anche altre due bustine con 0,25 grammi di eroina. Dopo il primo sequestro i poliziotti hanno deciso di estendere i controlli alle abitazioni dei due, dove hanno trovato un bilancino di precisione utilizzato per pesare la droga. Murru ed Espa, dopo i controlli, sono stati arrestati con l'accusa detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sequestro di cocaina

Poche ore dopo i primi arresti gli agenti della Squadra Volante stavano transitando in via Lubiana, nel centro di Carbonia, quando hanno incrociato un'altra auto con a bordo due giovani. Anche loro in giro per la città in un orario non consentito. Per questo motivo, dopo averli raggiunti, li hanno fermati e hanno chiesto anche a loro i documenti. I due, Federico Fadda, 27 anni e Maurizio Sanna, 45 anni, pregiudicato, hanno subito dimostrato forti segni di nervosismo e anche loro non hanno saputo dare una spiegazione del fatto che fossero in giro in un orario non consentito. Per questo motivo i poliziotti hanno voluto vederci chiaro e hanno effettuato i controlli di rito. I due avevano addosso un totale di 42 grammi di cocaina, divisa in un due confezioni: un sacchetto conteneva 35,5 grammi di sostanza e un altro 6,5 grammi.

A quel punto ai due gli agenti hanno stretto le manette ai polsi.