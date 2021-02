Delitto di Ilenia Fabbri: si sono svolti oggi alle 11 in forma privata i funerali della 46enne uccisa sabato 6 febbraio nella sua abitazione di Faenza, Ravenna. Alle esequie hanno partecipato pochi intimi, ma si è notata anche la presenza di Claudio Nanni, il 53enne ex marito, unico indagato a piede libero per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota.

Ilenia Fabbri, ai funerali l'ex marito indiziato

L'ultimo saluto a Ilenia Fabbri c'è stato stamattina nella chiesa del cimitero dell’Osservanza di Faenza. Ad accogliere il feretro, arrivato dall'obitorio di Ravenna dove era stata eseguita l'autopsia, c'era un numero ristretto di persone, familiari e amici.

Le amiche di Ilenia Fabbri indossavano scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e i femminicidi.

Durante la cerimonia, la figlia Arianna ha letto un messaggio per ricordare la mamma. Molti i fiori e i biglietti dedicati alla 46enne, non solo in chiesa ma anche davanti al cancello della sua abitazione di via Corbara, al centro di Faenza, dove è avvenuto il delitto. Ha cercato di restare in disparte, ma tra i presenti si è notato anche l'ex marito, Claudio Nanni. Sarebbe entrato e uscito da un accesso secondario. Fuori della chiesa, i poliziotti hanno vigilato sul regolare svolgimento della cerimonia. Al termine della funzione, la salma è stata tumulata nel cimitero.

Secondo l'ipotesi della Procura di Ravenna, si tratterebbe di un delitto su commissione: Claudio Nanni potrebbe aver inviato un sicario la mattina del 6 febbraio nell'ex casa coniugale per uccidere Ilenia Fabbri, trovata sgozzata.

A dare l'allarme, è stata un'amica della figlia Arianna che aveva passato la notte nell'abitazione e si era barricata in una stanza, accortasi della presenza di un intruso. La figlia Arianna era da poco partita, proprio con il padre che in questo modo si sarebbe creato un alibi, alla volta di Milano. Prima di essere indagato, Nanni aveva ammesso di non sapere che l'amica della figlia fosse rimasta a dormire in casa.

Arianna ora difende il padre ed esclude che possa essere stato lui.

Ilenia Fabbri, audio prezioso per le indagini

In Procura a Ravenna si è tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini. Si attendono da Roma i risultati delle analisi dopo l'ultimo sopralluogo anche con il luminol, nella casa di Ilenia Fabbri. Gli specialisti del Ris avrebbero rilevato tracce ematiche, non della vittima ma dell'aggressore.

Ilenia Fabbri avrebbe cercato di difendersi per sfuggire al suo aguzzino, ci sarebbe stata una colluttazione che l'avrebbe fatto sanguinare, prima di ucciderla.

Inoltre, una telecamera di sorveglianza ha catturato le immagini di un uomo incappucciato che si aggirava nelle vicinanze della casa prima del delitto. Gli inquirenti hanno sequestrato in casa e nell'autofficina di Nanni, documenti, computer e telefono. Si passano al setaccio tabulati telefonici e memorie elettroniche. In mano alla Procura, c'è anche una registrazione telefonica grazie a un'app installata proprio dall'ex marito di Ilenia sul suo cellulare per conservare le chiamate. Si tratta della conversazione di 21 minuti che inizia alle 6:08 tra la figlia Arianna e il padre dopo che l'amica da casa la chiama chiedendo aiuto.

Arianna urla al padre di accelerare mentre l'auto comincia a tornare indietro verso via Corbara, e lui dice: “Oddio, mi sento male, ho paura”. Quando l'amica non sente più rumori, Arianna la invita a prendere un attizzatoio da camino e ad andare al piano di sotto a controllare che succede. Quando il telefono di Arianna è occupato perché sta chiamando il 112, l'amica chiama Nanni che le dice che è meglio che rimanga chiusa a chiave in stanza.

Nanni ora si dichiara innocente, ma la Procura sospetta di lui. "Se continua così, mando qualcuno a farle la festa", avrebbe detto, almeno un paio di volte, alla presenza di un testimone. Il teste, dopo il delitto, si è presentato spontaneamente in commissariato a riferire gli episodi. Separato dal 2018 con Ilenia, l'indagato aveva con lei un contenzioso civilistico.

Si sarebbero dovuti incontrare in tribunale il 26 febbraio. La donna reclamava 100mila euro di compensi mai retribuiti per aver lavorato per anni nella sua autofficina.

Ilenia Fabbri, il compagno: 'Stavamo per sposarci'

Ilenia Fabbri era felice. Stava per sposarsi con il nuovo compagno, Stefano Tabanelli. Avevano già preso le fedi e stavano organizzando il matrimonio nei dettagli. "Ilenia e io portavamo già le fedi al dito nelle quali dovevamo far incidere la nostra data", ha rivelato Tabanelli.

Oggi, ha preferito non essere presente al funerale per non incontrare l'ex marito. Prima della separazione, Ilenia aveva denunciato Nanni per maltrattamenti. Poi la denuncia era stata ritirata, ma secondo qualche amica continuava ad aver paura di lui.