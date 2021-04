La nuova Miss Sri Lanka, Pushpika De Silva, è finita in ospedale dopo aver subito un'aggressione. L'aggressione si è consumata sul palco dell'evento immediatamente dopo la proclamazione della sua vittoria. Durante l'incoronazione l'attuale Miss Mondo, Caroline Jurie, ha infatti aggredito la nuova Miss Sri Lanka, cercando con violenza di strapparle la corona di dosso. Pushpika De Silva si sarebbe ferita con i pettini affilati attaccati alla corona, usati come di consueto per mantenere la corona in bilico sulla testa delle vincitrici del concorso.

Il fatto, verificatosi in diretta tv, ha dato vita a momenti di panico e tensione.

Il motivo dell'aggressione

Dietro questa aggressione non ci sarebbe un mero gesto di follia e gelosia. Caroline Jurie si è avventata su di lei sul palco durante la premiazione, strappandole violentemente la corona di dosso e accusandola di non essere degna del titolo appena vinto in quanto divorziata. Ha ritenuto "giusto" toglierle la corona e consegnarla alla seconda classificata. Secondo la Miss Mondo Caroline Jurie, la neo vincitrice Pushpika De Silva non avrebbe così rispettato il regolamento del concorso.

Il regolamento esclude infatti la possibilità di partecipare, e conseguentemente di vincere il titolo, se la donna è divorziata.

Pushpika De Silva si è difesa affermando di non essere divorziata da suo marito, ma soltanto separata. Questa differenza permette alla partecipante di essere in regola e di poter legittimamente ricevere il titolo e la corona.

Nell'incredulità e nel panico generale, gli organizzatori del concorso, dopo aver separato le due donne, hanno provveduto a verificare la veridicità dell'affermazione della neo eletta.

Dopo pochi minuti hanno smentito le accuse mosse da Miss Mondo e restituito la corona a Pushpika De Silva, che diventa ufficialmente la nuova Miss Sri Lanka.

Il post su Facebook

La vicenda sembrerebbe non essere finita qui. Dopo l'aggressione è apparso sul profilo Facebook della vincitrice neo eletta un nuovo post. Pushpika De Silva ha reso noto sui social di essere andata all'ospedale, immediatamente dopo la sua proclamazione, per farsi medicare alcune ferite provocate dall'aggressione.

Ha inoltre affermato di aver intrapreso un'azione legale contro la Miss Mondo Caroline Jurie per il "modo irragionevole" in cui è stata trattata sul palco. La neo eletta ha voluto inoltre ritagliarsi un piccolo spazio per poter dedicare la vittoria del titolo a tutte le mamme single che soffrono per crescere i propri figli da sole. Le parole sono state pronunciate in una conferenza stampa immediatamente dopo aver riottenuto la corona dopo l'aggressione.