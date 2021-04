Si sono svolti oggi, sabato 17 aprile 2021, nella Cappella di San Giorgio, a Windsor i funerali del Principe Filippo, Duca di Edimburgo, morto lo scorso venerdì 9 aprile, circa due mesi prima di compiere 100 anni.

Funerali di Stato come avrebbe voluto il principe

I funerali, in ossequio alle norme anti-Covid, per l’emergenza epidemiologica in atto, si sono celebrati in linea con i desideri personali del Duca Filippo di Edimburgo che per anni aveva messo a punto questo evento. È stata un’occasione per ricordare quella che è stata la vita del Duca e i suoi 73 anni di vita accanto alla Regina, al Regno Unito e al Commonwealth.

Si è trattato di un funerale secondo il protocollo reale, lo stesso ad esempio della regina madre ma non un funerale di stato che generalmente è riservato ai monarchi.

Cerimonia intima con pochi invitati

Una trentina di presenti, i familiari più stretti ovviamente, ma anche il suo braccio destro per anni, la sua più cara amica, e una rappresentanza dei suoi parenti tedeschi. È stata una cerimonia molto intima, con posti separati, almeno in chiesa, per William e Harry, figli di Carlo e Diana.

La bara di Filippo, coperta con lo stendardo personale di Sua Altezza Reale e con una corona di fiori, è stata trasportata su una Land Rover costruita appositamente per l’occasione e di cui anche il Duca fu coinvolto nella progettazione.

Poi è stata accompagnata in una piccola processione, fino alla Cappella di San Giorgio, con tutti i membri della Famiglia Reale dietro al feretro.

La cerimonia funebre è iniziata con un minuto di silenzio in tutta la Gran Bretagna, annunciato dal fischio dell'artiglieria delle truppe reali.

La regina non ha trattenuto le lacrime

La regina Elisabetta II, accolta dal cappellano di Windsor e dall'arcivescovo di Canterbury, ha preso posto da sola tra i banchi della cappella di San Giorgio e non è riuscita a trattenere le lacrime davanti al feretro di suo marito con cui ha condiviso 73 anni di vita.

Anche il principe Carlo, seppur provato e in lacrime, ha mantenuto la sua compostezza seguendo il feretro del padre.

L'inno nazionale ha risuonato al termine della cerimonia

Durante la cerimonia Filippo è stato ricordato come un uomo dotato di "coraggio, forza e fede" e al termine, dopo aver elencato per l’ultima volta tutti i suoi titoli nobiliari, è stato portato verso la cripta reale, dove è stato sepolto con il sottofondo dell’Inno nazionale britannico “God Save the Queen” intonato dal coro della cappella.

Filippo non resterà per sempre nella cripta reale. Alla morte della regina Elisabetta, i due verranno tumulati insieme nella cappella costruita in onore di re Giorgio VI.