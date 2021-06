Una ragazza di origini rom di nome Mariana conoscerebbe la donna che appare assieme alla piccola Danas nel video girato dalla guardia giurata Felice Grieco il 18 ottobre 2004. Si ipotizza che la bimba ripresa nel filmato sia Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre dello stesso anno. La misteriosa donna in compagnia di Danas risponderebbe al nome di Florina. Ci sarebbe ora una nuova pista per trovare Denise. La mamma della piccola, Piera Maggio, da diciassette anni lotta per la verità. Nonostante il tempo trascorso, la donna non si è mai arresa, sostenuta dall'avvocato Giacomo Frazzitta e da Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise e ora marito di Piera.

Le nuove rivelazioni sono giunte grazie all'operato di "Chi l'ha visto?". Tornando a Mariana, la giovane ha riferito di aver incontrato la misteriosa donna filmata a Milano da Grieco a Parigi.

Denise Pipitone: Mariana avrebbe conosciuto Florina a Parigi

Mariana ha dichiarato che lei e Florina si incontrarono in un campo rom di Parigi nel 2018, mentre era alla ricerca delle sue vere origini. La ragazza non sa dire con certezza se Florina fosse il vero nome della donna, anche perché in quel campo si sarebbero tutti chiamati con nomi diversi. Florina, a detta di Mariana, avrebbe avuto una figli adottiva, la quale ignorava chi fossero i suoi genitori biologici. La ragazza avrebbe avuto, inoltre, una conoscenza non perfetta della lingua italiana.

Sempre secondo la ragazza di origini rom, la figlia adottiva di Florina era controllata in maniera particolare dal suo nucleo famigliare nel campo rom. Né Mariana, né la misteriosa figlia adottiva di Florina conoscerebbero i loro veri genitori dunque. Mariana avrebbe riconosciuto Florina nel corso di un recente servizio televisivo, affermando come la ragazza incontrata a Parigi somiglierebbe molto alla piccola Danas.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Piera Maggio tiene i piedi per terra

Di recente, Piera Maggio e l'avvocato Giacomo Frazzitta sono stati intervistati da Alberto Matano nel corso di una puntata de La vita in diretta. Nonostante le nuove rivelazioni la mamma di Denise ha dichiarato di mantenere i piedi per terra, nonostante lei abbia sempre detto che non bisognasse seguire la pista della famiglia per arrivare alla verità, bensì quella rom.

La madre della bimba scomparsa da Mazara del Vallo ha detto di essere cauta e che ora ha bisogno di riscontri.

Carmelo Miceli propone una commissione d'inchiesta

Il deputato PD Carmelo Miceli, intervistato in esclusiva da Virgilio Notizie, ha parlato della sua proposta di una commissione d'inchiesta sulla scomparsa della piccola Denise. L'onorevole si augura in una svolta nelle ricerche della bambina, chiarendo che la sua proposizione non debba essere letta come una ricerca di una verità differente da quella emersa da regolare processo, bensì da una nuova analisi del lavoro già svolto. Una maniera, a detta del deputato agrigentino, di trovare eventuali anomalie senza però la pretesa di porsi al di sopra della magistratura.