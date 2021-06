"Denise Pipitone è viva ed ha una figlia". L'ex pm di Marsala, Maria Angioini, l'ha annunciato, oggi, lunedì 14 giugno durante la messa in onda di "Storie Italiane", noto talk show di Rai 1. Le sue parole, inevitabilmente, hanno avuto l'effetto di una vera e propria bomba, Gli inquirenti che si stanno occupando del caso di Cronaca Nera hanno deciso di non commentare lo "scoop" dell'ex collega. Piera Maggio, la mamma della ragazzina scomparsa nel 2004, invece, tramite il suo legale, l'avvocato Giacomo Frazzitta ha preferito prendere le distanze e ha invitato tutti alla massima cautela.

'Denise è viva'

Maria Angioni, in qualità di pubblico ministero di Marsala, ha seguito dall'ottobre 2004 a luglio 2005 l'indagine relativa alla scomparsa da Mazara del Vallo di Denise Pipitone, 4 anni all'epoca dei fatti. L'attuale giudice del lavoro di Sassari, nelle ultime settimane, come è noto, è stata più volte ospite di diversi salotti televisivi per denunciare presunti errori e depistaggi che, a suo dire, avrebbero ostacolato l'inchiesta. A sorpresa, stamani, in collegamento con Eleonora Daniele, ha affermato con sicurezza: "Sono certa che Denise Pipitone è viva". Poi, sostenendo di averla individuata ha aggiunto: "Ormai è una donna (avrebbe quasi 21 anni, ndr) ed ha anche una figlia".

L'ex pm Angioni ha spiegato di essere riuscita a rintracciare Denise Pipitone "in un contesto internazionale" grazie all'aiuto di due persone che, per ovvie ragioni, non ha meglio identificato. Precisando di aver agito in questa fase d'indagini da "battitore libero", ha sollecitato l'azione dei "cacciatori" e ha sottolineato di aver già provveduto ad informare non solo la procura di Marsala - che nel mese di maggio ha riaperto le indagini -, ma anche lo studio dell'avvocato Giacomo Frazzitta che, come è noto, sta curando gli interessi di Piera Maggio, mamma di Denise, e di Piero Pulizzi, il suo papà naturale.

'Cautela nel diffondere le notizie'

Poco dopo la messa in onda della trasmissione, la famiglia di Denise Pipitone, tramite il loro legale, ha commentato all'Ansa le forti affermazioni della pm Angioni. "Invitiamo tutti - ha dichiarato Frazzitta rivolgendosi a giornalisti, magistrati ed avvocati - alla massima cautela quando si diffondono delle notizie che possono rivelarsi infondate o contenenti elementi non riscontrabili o non riscontrati che potrebbero costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala".

Il legale, negando tra l'altro di avere ricevuto segnalazioni in proposito all'individuazione di Denise, ha anche aggiunto: "Tuttavia, non vediamo la necessità di fornire delle informazioni particolarmente dettagliate [...] in quanto ancora al vaglio della magistratura".

L'attuale procuratore di Marsala, Vincenzo Pantaleo, che ha sempre mantenuto un strettissimo riserbo sugli sviluppi dell'indagine, incalzato dai giornalisti si è limitato ad un diplomatico "no comment".