"Mostri siete e sempre lo sarete". Piera Maggio si è rivolta così, sulla sua pagina Facebook, a chi, ormai 17 anni fa, le ha portato via la sua bambina. Denise Pipitone è scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004, all'età di quattro anni. Lo scorso 3 maggio, la procura di Marsala, ha deciso di riaprire un nuovo fascicolo d'inchiesta e di indagare, nuovamente, sul caso di Cronaca Nera.

'Voi che avete rapito Denise'

Piera Maggio, quasi quotidianamente, dedica, sui suoi canali social, post colmi d'amore ala sua Denise, Nelle scorse ore, però, la donna - che in questi anni, non ha mai perso la speranza di riabbracciare la figlia e ha sempre lottato per arrivare alla verità - ha voluto rivolgersi in maniera diretta a chi, in un giorno di fine estate, ha preso la sua piccola.

"Voi che avete rapito Denise - ha esordito - nonostante siano trascorsi giorni, mesi ed anni raccoglierete, sia in terra che in cielo, quello che avete seminato". Poi, dura ha concluso: "Mostri siete e sempre rimarrete".

Pochi giorni fa, mercoledì 9 giugno, la mamma di Denise Pipitone, ha postato un messaggio dal contenuto simile, sempre rivolto a coloro che, in qualche modo, sanno cosa sia accaduto alla sua bambina, ma non si sono mai fatti avanti. "Se alcune persone avessero una coscienza - ha dichiarato si porterebbero per tutta la vita il peso del non ritrovamento di Denise e del non giustizia", Poi, ha ribadito che lei, con il compagno Pietro Pullizzi (padre naturale di Denise) e, ovviamente Denise stessa, ha pagato a caro prezzo il "non volere" e l'incompetenza di alcuni.

Continuano le indagini sulla scomparsa di Denise

Denise è scomparsa nella tarda mattinata di mercoledì primo settembre 2004. Quel giorno, mamma Piera, l'aveva affidata alla nonna e la piccola stava giocando davanti l'abitazione di via Domenico La Bruna. nel centro di Mazara Del Vallo. Ad un certo punto per rincorrere un cuginetto, però, la bimba svoltò l'angolo e, da quel momento, sparì nel nulla

I familiari di Denise diedero subito l'allarme e le ricerche vennero attivate immediatamente, Tuttavia, le varie piste investigative non portarono a nulla di concreto..

Negli scorsi mesi, i riflettori mediatici si sono nuovamente riaccesi sulla scomparsa della piccola - che, oggi, sarebbe una giovane donna di quasi 21 anni - e la procura di Marsala, per individuare eventuali errori o depistaggi nell'attività investigativa ha deciso di riesaminare la vecchia inchiesta e tornare ad indagare.

All'attenzione degli inquirenti, proprio come 17 anni fa, sono finiti alcuni membri appartenenti alla cerchia famigliare di Denise Pipitone. Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali, le persone attualmente iscritte nel registro degli indagati sarebbero due: Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi e Giuseppe Delle Chiave, nipote di Battista, un testimone chiave deceduto negli anni scorsi che riferì di aver visto la bambina, il primo settembre 2004, in un magazzino di via Rieti, non lontano dal molo di Mazara.