Fernando Porcu (60 anni) aveva visto la figlia e le due amiche di lei in balia delle onde. L'uomo non ha esitato a tuffarsi in mare per salvarle. Dopo di ciò, l'uomo è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. L'episodio è accaduto a Marina di Arbus, nel Medio Campidano, nelle acque di Gutturu su Flumini, in Sardegna. La località risulta essere uno dei tratti di costa più pericolosi dell'isola. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 16:30. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, non è stato possibile salvare la vita dell'uomo.

Una tragedia simile è avvenuta a Pula (Cagliari) dove un bagnante ha perso la vita nel tentativo di salvare un anziano. Neanche quest'ultimo ce l'ha fatta.

Sardegna, morto di infarto dopo aver soccorso la figlia: inutili i soccorsi

Il signor Fernando Porcu lavorava a Villamar come operaio comunale. Dopo aver salvato la figlia e le altre due ragazze, una volta giunto a riva si è accasciato a terra. È probabile che il suo cuore non abbia retto allo sforzo. Alcune persone presenti hanno immediatamente avvertito i soccorritori del 118 che, a loro volta, hanno allertato l'elisoccorso. Nonostante il personale sanitario sia giunto tempestivamente sul luogo, qualsiasi tentativo di salvare la vita all'uomo è stato inutile.

La tragedia si è consumata dinanzi a decine di bagnanti, in uno dei luoghi della Sardegna considerati più impervi. La figlia di Fernando è stata portata in ospedale per gli opportuni accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Secondo le prime informazioni rese note, anche le amiche della ragazza starebbero bene.

Fernando Porcu è morto lasciando due figlie.

Le dichiarazioni del sindaco Fernando Cuccu

Il luogo della tragedia è stato raggiunto anche da Fernando Cuccu, primo cittadino di Villamar. Nel corso di un'intervista a Casteddu Online, il sindaco ha confermato l'identità della vittima. Cuccu ha ricordato Fernando Porcu dipingendolo come un "valido operaio comunale, l’unico che abbiamo attualmente in paese".

Cuccu ha spiegato come la dipartita di Fernando sia per la comunità di Villamar un "grande dispiacere". Il sindaco ha ricordato come il 60enne ha cercato di salvare delle vite, denotando l'eroico gesto da parte dell'uomo. Cuccu ha ammesso di essere sconvolto, esternando la sua vicinanza al dolore che la famiglia e i parenti del 60enne stanno vivendo.

Altra tragedia a Pula

A Pula, situata presso la costa sud-occidentale della Sardegna, si è invece consumata una doppia tragedia. Un uomo di 87 anni è annegato mentre era in mare. Un altro bagnante ha tentato di salvare la vita all'anziano, ma ha avuto un infarto, probabilmente causato dallo sforzo nel cercare di salvare la vita all'87enne. I due decessi si sono verificati l'uno a poca distanza dall'altro, in località Fox e Sali, poco dopo le 17.