Nel frattempo procedono le indagini e i primi risvolti giudiziari hanno portato all'accusa di tre persone per omicidio colposo. Nello specifico sono la responsabile della struttura e i due addetti incaricati alla supervisione dei bambini nel centro estivo. Formulare ipotesi in questo momento è prematuro, di certo dall'autopsia potrebbero arrivare importanti spunti d'indagine per le forze dell'ordine.

Una terribile tragedia ha scosso l'Umbria, in particolar modo la provincia di Perugia. A Città di Castello ha perso la vita Gianmaria Ciampelli, un bambino di cinque anni e mezzo che ha avuto un malore in piscina in una struttura utilizzata da un centro estivo. Sono partite le indagini su tre persone, l'accusa è di omicidio colposo. Il piccolo avrebbe avuto un malore, che si sarebbe rivelato fatale. A niente sono serviti i tentativi di rianimazione. Sul corpo del bambino sarà effettuata l'autopsia che aiuterà a capire quale sono le vere motivazioni della morte.

