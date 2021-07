Si calcola che in tutto questo tempo abbia percorso oltre 500mila chilometri ed esplorato circa 22 province, cinque regioni autonome, quattro municipalità e due regioni amministrative speciali, ad eccezione del Tibet. Negli anni ha cambiato almeno 10 motociclette, usurate per i tanti chilometri percorsi, è stato assalito e rapinato, ha avuto infortuni e incidenti stradali, ha dato fondo a tutti i suoi risparmi, si è indebitato per centinaia di migliaia di yuan fino a diventare indigente.

Dopo la scomparsa del bambino, oltre 500 persone parteciparono alle ricerche ma senza successo. Il padre del piccolo, Guo Gangtang, da quel momento si è trasformato in investigatore e ha dedicato quasi un quarto di secolo alle ricerche del figlio, attraversando in lungo e in largo per anni il Paese più popoloso del mondo cercando di verificare personalmente ogni segnalazione .

