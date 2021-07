A distanza di 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone la Procura di Mazara del Vallo ha aperto un nuovo fascicolo di inchiesta per sequestro di persona. Nel registro degli indagati risultano iscritti Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. La posizione della madre di Jessica Pulizzi era stata archiviata nel procedimento che aveva successivamente portato all’assoluzione della figlia dopo tre gradi di giudizio.

Ora la posizione dell’ex amica di Piera Maggio è nuovamente oggetto di approfondimenti da parte degli investigatori. Anna Corona non ha nascosto il proprio malumore e nelle scorse ore si è sfogata con l’inviata di Quarto Grado.

"Non avrei mai toccato una bambina per una questione di corna né coperto Jessica se avesse fatto qualcosa di atroce. Mia figlia è stata anche picchiata dai poliziotti" - ha riferito la donna durante la conversazione mandata in onda nel corso della puntata del 16 luglio del programma televisivo di Rete 4.

'Un paradosso insistere ancora su Anna Corona'

Senza fare giri di parole Anna Corona ha espresso il proprio rammarico per essere tornata nel mirino degli investigatori. “È un paradosso insistere ancora su Anna Corona, Jessica e Alice. Sembra che in famiglia le corna le ho avute solo io" - ha riferito l'ex moglie di Piero Pulizzi durante la conversazione con l'inviata di Quarto Grado sottolineando che troppi giochi di prestigio sono stati fatti sulla sua pelle.

"Il movente sono io e finiamo prima. Anche i miei figli hanno subito traumi” - ha aggiunto Anna Corona che ha evidenziato che Jessica era una ragazzina quando è finita la relazione con il marito. “Sappiamo benissimo i traumi che provano i figli quando finiscono i matrimoni. Dire certe cosa alla loro età è un gergo, un pensiero umano e non solo di mia figlia ed è questo che si deve capire”.

L'ex amica di Piera Maggio ha precisato che quando è scomparsa Denise Pipitone il tradimento non le faceva più male e che si era rifatta una vita. "Guadagnavo bene, avevo le mie amicizie, i miei figli stavano bene ma un giorno mi alzo e rinuncio a questo tesoro per andare a toccarne un altro. La mia vita non c’entrava nulla con loro”.

'Non avrei mai coperto Jessica, Giuseppe Della Chiave è solo un conoscente'

Anna Corona ha ribadito che non avrebbe mai toccato una bambina per una 'questione di corna'. "Perché avrei dovuto fare e comunque Jessica è stata picchiata da uno dei poliziotti. Ha avuto un ceffone che non dimenticherà mai”. Nel corso del colloquio con l'inviata di Quarto Grado l'ex moglie di Piero Pulizzi ha manifestato i suoi dubbi sull’operato degli inquirenti 17 anni dopo la scomparsa di Denise Pipitone. “Si sono fatti scappare la situazione di mano. Questo perché si sono concentrati subito su Anna Corona con molte persone che probabilmente non hanno detto il vero". La donna si è soffermata anche sul rapporto con Giuseppe Della Chiave: "E chi è?

Una conoscenza ma questo non significa essere amici”.

La mamma di Jessica Pulizzi ha rinnovato il sostegno a Piera Maggio: “Tutti dobbiamo collaborare per aiutare questa mamma. In che direzione andare? Non c’erano altri amanti? Nessuno è andato a controllare gli zingari che poi se ne sono andati". Con determinazione Anna Corona ha affermato che può permettersi di camminare a testa alta a Mazara del Vallo: "Posso guardare chiunque negli occhi” - ha chiosato ribadendo che non avrebbe mai aiutato la figlia a insabbiare un’azione criminosa.