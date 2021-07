La cittadina di Millesimo in provincia di Savona è stato scossa nella giornata del 10 luglio da un tragedia. Il giovane di 17 anni Giovanni Paolo Giamello è deceduto dopo un incidente stradale. Un auto ha tamponato la moto da cross del giovane, un impatto che si è rivelato fatale. I funerali si svolgeranno il 15 luglio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Millesimo. La salma ha raggiunto ieri la cittadina in provincia di Savona, dove è stato effettuato l'autopsia. E' stata allestita in Santa Maria Extra Muros la camera ardente, dove in serata sarà recitato il Santo Rosario.

In tanti hanno lasciato un pensiero al giovane nel luogo in cui è accaduto l'incidente. Un modo per esprimere vicinanza alla famiglia Giamello, a papà Riccardo, alla mamma Mirella e ai fratelli Alessandro, David, Luis e Victor. Intanto stanno proseguendo le indagini del Pubblico Ministero Claudio Martini. Secondo le ultime ricostruzione il 79enne alla guida della Lancia Musa avrebbe tagliato la strada al giovane che era in sella alla sua moto da cross.

Il post pubblicato dalla scuola calcio Asd Millesimo Calcio

Non è mancata la vicinanza dell'Asd Millesimo Calcio, società calcistica in cui Giovanni Paolo è cresciuto come portiere. Questo il messaggio pubblicato dalla scuola calcio: "L’Asd Millesimo Calcio si stringe intorno alla famiglia Giamello per la scomparsa del giovane Giovanni Paolo.

Il dolore è grande per la perdita precoce di un bravo ragazzo millesimese che ha anche militato nelle fila del nostro settore giovanile come portiere. Ciao piccolo angelo". Un post pubblicato sul social network Facebook che ha generato la reazione di molti utenti. Tanti i messaggi cordoglio dedicati al giovane Giovanni Paolo.

Un utente ha scritto: "Le più sincere condoglianze alla famiglia è un dolore immenso vi sono vicina R. I. P.". Un'altra invece ha voluto aggiungere: "Un abbraccio forte alla famiglia. La mamma di un amico".

La vicinanza del dirigente scolastico del Liceo Calasanzio di Calcare Maria Morabito

Il giovane Giovanni Paolo Giamello frequentava la 4^ D del Liceo Calasanzio di Calcare.

Proprio il dirigente scolastico della scuola Maria Morabito ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia Giamello. Un messaggio molto emozionante e ricco di stima nei confronti del giovane. Ha infatti dichiarato: "Come Dirigente e genitore sono sommessamente vicina alla famiglia pur consapevole che dinanzi a notizie nefaste di tale portata, gesti e parole possano risultare vani".

I funerali del giovane sono previsti giovedì 15 luglio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Millesimo, in provincia di Savona.