Ieri, mercoledì 28 luglio, Piera Maggio ha compiuto 50 anni. Ed il compagno Pietro Pulizzi - padre naturale della piccola Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, le ha dedicato un post su Facebook: "Oggi voglio ricordarti che ci sarò sempre".

Intanto, la procura di Marsala sta continuando a indagare sul caso di Cronaca Nera.

Il compleanno della mamma di Denise

Piera Maggio ha compiuto 50 anni. Un traguardo importante che avrebbe voluto festeggiare anche con la sua Denise, che oggi avrebbe quasi 21 anni. In questi anni, la donna, non ha mai smesso di battersi per riportare a casa la figlia e per arrivare alla verità.

A suo fianco, c'è sempre stato il suo compagno di vita, Pietro Pulizzi. In occasione del compleanno di Piera, il papà naturale di Denise Pipitone, ha scritto un post - una vera e propria dedica d'amore - sulla sua pagina Facebook.

"50 milioni di volte - ha esordito - vorrei dirti quanto sei importante nella mia vita". Poi, dopo aver sottolineato che Piera rappresenta il centro della sua vita, Pietro ha aggiunto: "In ogni istante, riempi i miei spazi vuoti, ma pieni di assordante malinconia e sofferenza". "T'ho amato da sempre - ha continuato - e per sempre e ma mi stancherò di guardarti negli occhi". Occhi, quelli della compagna, che sono stanchi per questi 17 anni trascorsi senza Denise, ma che non si sono mai arresi.

"Abbiamo superato mille difficoltà - ha precisato facendo riferimento alla scomparsa della figlia e alle persone che li hanno feriti - nei confronti di chi ci ha fatto del male ci siamo fortificati. Nonostante tutto, però rimane, ancora impunito. Voglio ricordarti che ci sarò sempre, sarò al tuo fianco silenzioso e sarò a luce del tuo cammino".

Poi, ha concluso: "Pronto a sguainare la spada, mai mi son pentito di averti amata".

'Gli occhi di Denise ti perseguiteranno per sempre'

Nei mesi scorsi, i riflettori mediatici si sono riaccesi sulla misteriosa scomparsa della piccola Denise Pipitone. L'ex pm di Marsala Maria Angioni ha insinuato, in diverse occasioni, che le indagini fossero state inficiate da una serie di errori e da tentativi di depistaggio.

Anche per questo, la Procura trapanese ha deciso di riaprire un fascicolo d'indagine. Proprio l'attuale giudice di Sassari, nelle scorse settimane, sarebbe stata raggiunta da un avviso di garanzia e iscritta nel registro degli indagati per aver rilasciato false dichiarazioni ai pubblici ministeri.

I familiari di Denise, tuttavia, sembrano convinti che qualcuno sappia cosa sia accaduto alla bimba e, pochi giorni fa, Piera Maggio, ha lanciato un messaggio, dalla sua pagina Facebook, a chi, pur sapendo, continua a non parlare. "Gli occhi di Denise - ha intimato - ti perseguiteranno per sempre!". "Dico proprio a te - ha proseguito - tu che ci hai dato tanto dolore e continui ancora, non avrai mai pace".