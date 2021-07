"Tutta Mazara del Vallo sa che noi non c'entriamo nulla con la scomparsa della bambina". A parlare, ai microfoni di Quarto Grado, è Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre naturale di Denise Pipitone, la piccola sparita nel nulla il 1° settembre del 2004. Venerdì 16 luglio nonostante la "diffida" di Piera Maggio, mamma della ragazzina, Gianluigi Nuzzi è tornato a occuparsi del caso di cronaca.

'Non c'entriamo con la scomparsa di Denise'

Anna Corona, intervenendo alla trasmissione di Rete 4, ha voluto ribadire la totale estraneità, sua e della sua famiglia, nella scomparsa di Denise Pipitone.

"Tutta la città - ha sottolineato - sa che noi non c'entriamo nulla". La donna - che con la figlia Jessica Pulizzi è stata processata e assolta in via definitiva dall'accusa di sequestro di persona - si è sfogata raccontando le tante difficoltà che lei e i suoi cari hanno dovuto affrontare in questi 17 anni.

"Avete fatto troppi giochetti di prestigio - ha accusato - sulla mia pelle che su quella dei miei figli". Poi ha raccontato un episodio che avrebbe segnato la sua vita e quella di sua figlia. "Jessica è stata picchiata da un poliziotto - ha precisato - un ceffone che non dimenticheremo mai". Anna Corona ha poi rivolto un pensiero a Denise e alla madre Piera Maggio. "Si son fatti sfuggire di mano la situazione.

Sua madre va aiutata perché sta cercando di ritrovarla". "Io posso dire - ha concluso - che camminerò sempre a testa alta per Mazara. Tutti la città sa che noi non c'entriamo nulla".

Le indagini sulla scomparsa di Denise

La Procura di Marsala, lo scorso le 3 maggio, ha aperto un nuovo fascicolo d'indagine per far luce sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone e per chiarire se, durante le indagini, ci sarebbero stati tentativi di depistaggio ed errori, come tra l'altro insinuato dall'ex pm Maria Angioni.

L'attuale giudice del lavoro di Sassari risulterebbe indagata per "false dichiarazioni".

Nel registro degli indagati, recentemente, sarebbero stati iscritti proprio Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, nipote del testimone sordomuto ormai deceduto Battista Della Chiave. Tuttavia, la procura non ha mai confermato l'indiscrezione.

Gli inquirenti però, da quanto trapelato, nelle ultime settimane avrebbero ascoltato l'ex fidanzato di Jessica, Gaspare Ghaleb. Il giovane, all'epoca appena maggiorenne, sarebbe stato ascoltato in qualità di "testimone assistito" per più di sei ore. "Sul contenuto dell'interrogatorio - aveva spiegato agli inviati di "Chi l'ha visto?" il nuovo legale dell'uomo Walter Marino - non possiamo dire nulla, c'è il segreto, commetterei un reato".