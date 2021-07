Marilyn Manson esce allo scoperto e risponde alle denunce degli ultimi mesi. Il cantante statunitense, negli ultimi tempi, è stato querelato da alcune sue ex collaboratrici che sostengono di essere state vittime di abusi e violenza di tipo sessuale. Il cantante sostiene che questo sia un complotto creato ad arte contro di lui. E chi lo ha accusa altro non ha fatto che monetizzare la campagna contro la violenza del movimento MeToo.

Per Marilyn Manson c'è un complotto ai suoi danni

Un complotto architettato contro Marilyn Manson. Per il cantante non ci sono dubbi.

Le recenti querele ai suoi danni, portate avanti da sue ex assistenti e collaboratrici, sono false e create ad arte con il preciso intento di screditarlo. Nelle denunce le accuse non sono da poco: si parla di violenza sessuale e di abusi. A prendere misure legali finora sono state quattro donne: Ashley Walters, Esmé Bianco, Ashley Morgan Smithlin, e un'altra che ha scelto di non rendere noto il suo nome.

La replica della rockstar statunitense però è chiara: Brian Warner, questo il vero nome di Manson, sostiene che tutte le accuse sono false. E inoltre queste azioni legali non fanno che screditare il movimento MeToo, nato per denunciare la violenza contro le donne nel mondo dello spettacolo, al fine di trarne profitto.

La denuncia di Esmé Bianco

Tra le querele presentate c'è quella dell'attrice Esmé Bianco, nota per aver lavorato alla celebre serie tv Game Of Thrones. La donna lo ha denunciato di abusi e di traffico di esseri umani, in quanto il cantante l'avrebbe fatta trasferire dall'Inghilterra in California con la promessa di ruoli importanti in videoclip musicali e pellicole che poi non ha mai avuto.

Secondo la denuncia Manson avrebbe privato Bianco del cibo e del sonno, facendole assumere droghe e alcol. Oltre a questo l'avrebbe frustata e rinchiusa in una stanza. Oltre a questo ci sarebbe anche una minaccia di stupro. Netta però la posizione del cantante e dei suoi legali. Con molta probabilità dunque la battaglia legale andrà avanti ancora per molto tempo.

Le parole di Marilyn Manson

"Stanno cercando di sfruttare in modo disonesto e cinico il movimento del MeToo per trarne vantaggio". Queste le parole di Marilyn Manson in risposta alle querele portate avanti contro di lui. Secondo il Reverendo Bianco e le altre donne "hanno trascorso dei mesi a tramare" ai suoi danni.

Marilyn Manson nega tutte le accuse e parla di "resoconti di abusi inventati". Secondo il cantante infatti con queste donne in passato c'erano stati solamente "amicizie e relazioni consensuali". Le querelanti infatti avrebbero deciso di trasformare queste esperienze in "storie contorte che non hanno alcuna somiglianza con la realtà".