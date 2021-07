Una terribile tragedia ha colpito il comune di Sant'Anna d'Alfaedo, in Lessinia, nel Veronese, dove due bambini di sette anni hanno perso la vita e altri due di sei e sette anni sono rimasti feriti in seguito al crollo di un'antica ghiacciaia. I quattro bambini stavano giocando all'interno della struttura quando la volta ha ceduto, travolgendoli. Le piccole vittime erano in gita con la famiglia e si sarebbero allontanati dai genitori dopo un'escursione, nel momento in cui gli adulti preparavano da mangiare.

Gita in montagna finita in tragedia: perdono la vita due bambini di sette anni

Sabato, 3 luglio, nel Veronese, due bambini di appena sette anni, compagni di scuola, hanno perso la vita e altri due sono rimasti feriti mentre giocavano in una vecchia ghiacciaia. Quella che doveva essere una giornata di svago in montagna, a Sant'Anna d'Alfaedo, si è trasformata in un incubo per le famiglie dei bambini. Avevano progettato una gita di famiglia e dopo una lunga escursione sui monti Lessini, i bambini si sarebbero separati dagli adulti per giocare mentre loro preparavano il pic-nic. I quattro bimbi avrebbero scelto una vecchia ghiacciaia per arrampicarsi sul tetto, senza sapere che la struttura era molto instabile e quando la volta ha ceduto, i piccoli sono precipitati per tre metri, sotto un muro di pietre e lastre.

I quattro piccoli amici stavano giocando mentre i genitori preparavano il pic-nic

La ghiacciaia è una struttura scavata nel terreno, coperta di sassi, lastre e mattoni, che gli antichi usavano per mantenere i cibi al fresco, riempiendola di neve. Poco dopo il tragico incidente, i genitori dei bambini hanno subito chiamato i soccorsi che sono arrivati in quell'area particolarmente isolata della Lessinia.

I soccorritori hanno subito notato la gravità della situazione e dopo aver effettuato delle manovre di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due bambini di sette anni. Gli altri due del gruppo, di sei e sette anni, sono rimasti feriti, ma in maniera non preoccupante: la bambina ha riportato un trauma al polso, mentre l'altro solo dei graffi.

In segno di vicinanza sarà proclamato il lutto cittadino a Verona

Il sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo, Raffaello Campostrino, ha voluto manifestare il suo cordoglio alle famiglie e anche il primo cittadino di Verona, Federico Sboarina, si è unito al dolore dei parenti delle vittime. "Nel giorno delle esequie verrà indetto il lutto cittadino per testimoniare la partecipazione di tutta la comunità", ha aggiunto il sindaco di Verona per manifestare la sua vicinanza alle famiglie per la grave tragedia che ha colpito l'intera comunità.