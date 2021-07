Un altro lutto nel mondo del calcio uruguaiano. Il terzino classe 1993 Emiliano Cabrera è morto nella notte fra giovedì 22 e venerdì 23 luglio, probabilmente dopo essersi tolto la vita. Sconosciuti i motivi del presunto gesto, ma sembra che il giocatore stesse vivendo un momento difficile dal punto di vista familiare. La morte di Cabrera arriva sette giorni dopo un'altra tragica scomparsa per il calcio uruguaiano, quella di William Martinez, difensore 38enne del Villa Teresa, società della Serie B uruguaiana.

Emiliano Cabrera è deceduto una settimana dopo Martinez

Secondo i media locali, pare che Cabrera stesse vivendo un momento difficile legato a delle problematiche familiari. Stessa sorte è purtroppo capitata a Martinez, ritrovato senza vita nella propria abitazione fra sabato 17 luglio e domenica 18 luglio: pare che il calciatore si sia tolto la vita a causa di problematiche personali e professionali (era lontano dal campo di calcio da un po' a causa della Covid-19). Dopo la sua morte, il Consiglio Direttivo della Federazione calcistica uruguaiana aveva deciso di rinviare a data da destinarsi le partite della undicesima giornata di campionato del Torneo di Apertura.

La morte di Cabrera segue quella di Martinez e Garcia

Anno difficile per il calcio uruguaiano, che solo nel 2021 ha perso tre calciatori. Prima di Cabrera e Martinez, infatti, è toccato a Santiago Garcia, l'ex punta di 30 anni deceduta nella sua abitazione in Argentina a febbraio, probabilmente per motivi legati alla depressione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio questa continuità di tragiche scomparse ha portato il sindacato dei giocatori del calcio uruguaiano, La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionale, a lanciare la richiesta di supporto psicologico a tutti i tesserati.

Cabrera ha disputato 14 partite con il Boston River, squadra della prima divisione uruguaiano

Non ci sono molte informazioni su Emiliano Cabrera.

Le uniche reperibili sono presenti su Transfermarkt, in cui si sottolinea come il terzino 27enne nella sua carriera, con la maglia del Boston River, ha disputato 14 partite totali, tutte nella Liga de Ascenso. La squadra da un anno è nel campionato di prima divisione uruguaiana. Dopo undici partite del campionato di apertura uruguaiano è quindicesima in classifica con sette punti in classifica.

Nelle prossime settimane la Federazione calcistica uruguaiana, in intesa con il sindacato dei calciatori, proverà a trovare un rapido e deciso intervento dopo i tre suicidi (quello di Cabrera è ancora da confermare con le indagini) avvenuti durante quest'anno nel calcio uruguaiano.