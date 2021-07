Libero Di Rienzo, attore, regista e sceneggiatore napoletano, è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma. Aveva 44 anni.

Un amico che non aveva più sue notizie da giorni ha lanciato l'allarme, ma i soccorsi dei sanitari si sono rivelati inutili. I carabinieri, giunti sul posto, stanno effettuando le opportune indagini ed è stata disposta l'autopsia sul corpo, anche se sembrerebbe che la causa del decesso sia stata un infarto.

L'attore, figlio di Fiore De Rienzo, lascia la moglie, Marcella Mosca, e due figli di 6 e 2 anni.

L'attore Libero Di Rienzo è morto prematuramente

Il mondo del Cinema è in lutto per la prematura scomparsa di Libero Di Rienzo, stroncato da un malore. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma in zona Madonna del Riposo.

A dare l'allarme è stato un amico, preoccupato perché non lo sentiva da un po' di giorni. Nella serata di ieri, 15 luglio, i carabinieri sono giunti sul posto per effettuare gli opportuni accertamenti ed è stata disposta l'autopsia sul corpo dell'attore che sarebbe stato stroncato da un infarto. Secondo le prime informazioni, non sarebbero stati rilevati segni di violenza: Libero Di Rienzo sarebbe deceduto per cause naturali.

Aveva vinto il David di Donatello nel 2002 con Santa Maradona

Libero Di Rienzo era nato a Forcella nel 1977 ed era cresciuto a Roma dall'età di due anni, ma era sempre rimasto legato alla sua terra d'origine.

Nel 2002 Di Rienzo aveva vinto il premio David di Donatello come migliore attore non protagonista nel film Santa Maradona di Marco Ponti. Fra le sue interpretazioni più note, c'è Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino ucciso dalla camorra nel 1985, nel film Fortapasc di Marco Risi. Con questa interpretazione del 2009, l'attore aveva ottenuto un'altra nomination al David di Donatello e per i Nastri d'Argento.

Successivamente, aveva lavorato ne "La kriptonite nella borsa", girato a Napoli nel 2011. Dopo essere stato diretto da Valeria Golino in Miele, Libero Di Rienzo ha fatto parte del cast della saga commedia Smetto quando voglio e ai suoi sequel.

Libero Di Rienzo aveva scelto di intraprendere la carriera dello spettacolo seguendo le orme del padre, Fiore, aiuto regista di Citto Maselli e inviato speciale della trasmissione "Chi l'ha visto?".

Aveva combattuto molte battaglie per Procida, salvando l'unico ospedale dell'isola.

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell'attore e, oltre alle qualità artistiche, ha voluto ricordare la sua grande umanità e il suo forte impegno sociale e civile. Anche Vanessa Incontrada ha ricordato l'attore, e l'amico: "Le lacrime scendono senza riuscire a fermarsi".