Durissimo scontro tra l’infettivologo Matteo Bassetti e Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit - movimento nazionalista ed euroscettico - nel corso della puntata del 21 luglio di Zona Bianca. Il dibattito si è infiammato quando l’esponente politico ha manifestato le sue perplessità sulla campagna vaccinale e su quanto riferito dal direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Chi ha fatto il Covid ha un’immunizzazione che si protrae a 12 mesi. Prima ero uno stro… che non si vaccinava ora sono in regola in quanto sono stato un malato” - ha affermato Paragone provocando la reazione stizzita dell’infettivologo che, sollecitato dal conduttore sulla questione, ha spiegato che anche alle persone che hanno contratto il virus deve essere somministrata una dose del vaccino.

“Lei non può sapere queste cose, studi”.

Pronta la replica di Paragone: “Le vedo le foto su Instagram, è pronto per fare l’Isola dei Famosi”. La tensione è ulteriormente salita alle stelle con Bassetti che ha replicato a muso duro: “Preferisco non dire per cosa lei è pronto. Sarei volgare”.

Bassetti replica a Paragone sul vaccino: 'Lei non può sapere queste cose, studi'

La campagna vaccinale e la questione dell’immunità per chi ha contratto il Covid è stato motivo di acceso dibattito durante la puntata del 21 luglio di Zona Bianca. Tra gli ospiti in studio Matteo Bassetti che ha sottolineato l’importanza di raggiungere l’80% di immunizzati in Italia per contenere la diffusione della variante Delta e, soprattutto, per evitare che il virus possa determinare gravi conseguenze per chi lo contrae.

“Siamo a buon punto ma è necessario un ulteriore sforzo per evitare che ad ottobre ci siano problemi”.

La tesi è stata contrastata da Gianluigi Paragone che ha spiegato che la situazione è diversa da quella prospettata: “L’ennesima incapacità a comunicare sta generando confusione. Le informazioni sono date in maniera confusa e il green pass è il by pass che tiene fuori la responsabilità delle case farmaceutiche e dei governi a pagare eventuali danni dal vaccino”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La provocazione del fondatore di Italexit: 'La vedo su Instagram, è pronto per L'Isola dei Famosi'

Le affermazioni di Gianluigi Paragone hanno fatto storcere il naso a Matteo Bassetti che ha prontamente replicato. “Tutte queste persone che questa sera parlano le voglio rivedere ad ottobre dopo che hanno detto agli italiani di non vaccinarsi ed avremo una ripresa dei contagi.

Voglio vedere cosa diranno” - ha spiegato l’infettivologo dopo che l'esponente politico aveva provocatoriamente riferito che il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova era pronto per partecipare a L’Isola dei Famosi.

“Tra un po’ è pronto per partecipare al reality. La vediamo su Instagram, il belloccio pronto per l’Isola” - ha affermato Paragone con Bassetti che non ha esitato a ribattere in maniera stizzita. “Ci dovrebbe andare in quel posto e non a L’Isola dei Famosi”.