Sabato 3 luglio, il conduttore di Ore 14, Milo Infante, ha postato su facebook il commento offensivo scritto da un account falso nei confronti di Denise Pipitone. Il giornalista ha promesso a tale "immondo individuo", come lui stesso l'ha definito, di fargliela pagare per la mancanza di rispetto mostrata nei confronti del dolore di una madre. È subito arrivato anche il post di mamma Piera Maggio, la quale si è amaramente complimentato con coloro che hanno fatto in modo che account falsi giustifichino il reato di sequestro di una bambina.

Il commento dell'account fake

Il commento dell'account fake, in seguito cancellato, rispondeva a quello di una persona che aveva mostrato supporto a Piera Maggio definendola "amica mia". Il conduttore Milo Infante, mostrando lo screenshot dei commenti, non ha oscurato il nome del commentatore offensivo, tale Davide Bassi. Quest'ultimo ha scritto: "Potresti dire alla tua vecchia amica di cercare la figlia in maniera più discreta? Non se ne può più di vedere questa vecchia signora in ogni emittente televisiva. A me non frega niente della sua storia. Denise è morta. Il suo corpo putrido e decomposto sarà stato divorato dai vermi da un pezzo. Dille di rassegnarsi!".

Lo sdegno di Milo Infante: 'Te la faremo pagare'

Il conduttore Milo Infante ha condiviso sul suo profilo facebook il commento del profilo che si presume falso e ha espresso il suo pensiero. Ha scritto: "Cari amici, leggete quello che ha scritto questo immondo individuo. Davide Bassi, non importa da qualche schifoso buco hai riversato il tuo veleno su Piera Maggio e su Denise.

Non importa quanto tempo impiegheremo a trovarti e nemmeno quanto ci costerà portarti in tribunale per i prossimi anni. Ti staremo addosso, noi tutti che di fronte al dolore di una madre portiamo rispetto, prima di tutto rispetto. E te la faremo pagare. Troppo tardi, vigliacco, cancellare il tuo commento". Infante ha poi invitato tutti a segnalare il profilo fake e a condividere il suo post in tutte le pagine.

La replica di Piera Maggio: 'Complimenti, vi piace vincere facile'

Non ha tardato ad arrivare il post di mamma Piera Maggio: "Complimenti a coloro che hanno fatto in modo che alcuni account fake con i vari commenti giustifichino il reato di sequestro di una bambina, adesso è diventato qualcosa di normale, avete liberalizzato la violenza, dando modo a qualsiasi persona, anche giovani, di sentirsi liberi di agire, nello stesso modo e con la stessa crudeltà nel caso abbiano problemi in famiglia, così come è stato fatto a noi". Ha poi proseguito: "Complimenti alle bugie dette e alla non sensibilità per far sì che ciò avvenisse. Ricordatevi bene delle vostre azioni prima di giudicare gli altri. Adesso se ci riuscite, siate giudici di voi stessi e se potete guardatevi allo specchio per vedere riflesso i mostri che siete.

Sono sicura che prima o poi tutti i nodi verranno al pettine e verrà anche il vostro giorno. Complimenti, vi piace vincere facile. Da quando in qua le vittime vengono trattate in questo modo!".

Anche la madre di Denise ha poi invitato a indignarsi per il commento offensivo, condividendo il suo post.