Gino Strada ha lasciato una grande impronta e a ricordare il fondatore di Emergency, venuto a mancare pochi giorni fa durante un breve vacanza in Normandia, è anche il mondo della musica.

In particolare due artisti internazionali come David Gilmour e Patti Smith hanno voluto ricordarlo con dei messaggi molto sentiti. Il chitarrista dei Pink Floyd ha sottolineato come Strada abbia fatto delle cose incredibili e ha ricordato il concerto di Venezia del 2006 proprio per supportare l'organizzazione umanitaria. La cantautrice invece lo paragona a un "santo moderno".

La scomparsa di Gino Strada

La scomparsa di Gino Strada ha avuto profondo eco. Fuori dall'Italia lo hanno voluto ricordare anche due importanti artisti della scena rock internazionale, come David Gilmour e Patti Smith.

Il chitarrista dei Pink Floyd ricorda in particolare un concerto che ha tenuto a Piazza San Marco a Venezia nel 2006 per dare sostegno all'organizzazione di Strada. La cantante invece ha lodato l'altruismo del medico italiano, che ha definito come una persona splendida.

Il messaggio di Patti Smith

Patti Smith ha condiviso un messaggio commosso sui suoi account social. La cantautrice, soprannominata la "sacerdotessa del Rock", definisce Strada "un santo moderno". Per lei resta "un uomo da celebrare".

Dopo aver ricordato il suo grande impegno umanitario con la fondazione della Ong Emergency sottolinea come l'organizzazione non-Politica abbia dato negli anni assistenza medica a oltre 10 milioni di persone in tutto il mondo.

"Gino era un uomo splendido", aggiunge l'artista. "Senza sosta si prendeva cura delle vittime di guerra che non avevano accesso alle cure, aveva sempre una vocazione altruista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Viveva al fine di aiutare quanti ne avevano bisogno", scrive la cantante. Poi conclude il suo post: "Avremmo voluto abbracciarlo un'altra volta ancora".

Gilmour ricorda Gino Strada

Molto sentite e sincere sono anche le parole di David Gilmour per Gino Strada. Il chitarrista, storico membro dei Pink Floyd, esprime tutto il suo dolore per la perdita del medico e lo definisce "un brav'uomo che ha fatto cose incredibili" per aiutare gli ultimi e le vittime dei conflitti.

Il musicista ha condiviso anche un video dal concerto del 2006 a Venezia. In quell'occasione ha suonato in Piazza San Marco per due concerti proprio a favore di Emergency. Peraltro Cecilia Strada, figlia di Gino, ha risposto scrivendo che quella notte a Venezia è uno dei ricordi più cari al padre.

Sempre sui suoi profili social Gilmour ha condiviso anche un articolo del The Guardian sull'argomento, aggiungendo nella didascalia due semplici parole: "Maestro of humanity".