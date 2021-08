Novità in arrivo per chi ancora fare il vaccino Covid. Si tratta di un incentivo promosso da Codacons per tutelare i cittadini e allo stesso tempo incentivare la campagna vaccinale contro il Coronavirus. Si tratta di un'indennità covid promossa per i tesserati Codacons, ossia il coordinamento delle associazioni che si occupano della tutela dei diritti per l'utente e dell'ambiente.

L'indennità di Codacons tutelerà chi si sottopone al vaccino Covid

Un indennizzo economico per chi si sottoporrà alla campagna vaccinale contro il Covid-19: in Italia il Codacons ha messo a disposizione dei propri iscritti e di chi si iscriverà una polizza assicurativa che servirà a risarcire gli utenti che dopo il vaccino Covid avranno problemi legati alle controindicazioni da vaccino, un ricovero dopo il vaccino, e un ricovero per Covid nonostante il vaccino.

Il cosa consiste l'indennizzo per la vaccinazione Covid

Il Codacons offre a tutti i propri tesserati - il costo è di 10 euro per l'iscrizione - la possibilità di usufruire di una polizza assicurativa che risarcirà tutti coloro che dopo essersi sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19 presenteranno problemi di salute, dal più lieve al più grave. Come scrive il sito dell'associazione, l'indennizzo Covid di Codacons prevedere una diaria giornaliera di 30 euro, a partire dal quinto fino al quindicesimo giorno di malattia post vaccino. Una diaria di 150 euro al giorno, per ogni giorno di malattia da contagio Covid-19, fino ad un massimo di 15 giorni di degenza. Oltre alla diaria giornaliera, la tutela si estende anche alle situazioni più critiche, ovvero il ricovero in terapia sub-intensiva e intensiva, in questo caso l'indennità covid rimborserà all'utente tesserato Codacons 1.200 euro per la terapia sub-intensiva e 2.000 euro per il ricovero in terapia intensiva.

Il bonus vaccino americano potrebbe essere statale

Se in Italia il Codacons a messo a disposizione dei propri iscritti una polizza per eventuale malattia post vaccino Covid, negli Usa il presidente Joe Biden starebbe valutando l'idea di instaurare, proprio come già stabilito dal sindaco di New York Bill de Blasio, un possibile bonus in denaro al fine di incentivare la restante popolazione ad aderire alla campagna vaccinale contro il Covid-19.

Proprio a New York infatti, il sindaco de Blasio ha stabilito un bonus di 100 dollari per chi aderisce alla campagna vaccinale contro il coronavirus.