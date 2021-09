È stata richiesta l'archiviazione per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, iscritti nel registro degli indagati per il caso di scomparsa di Denise Pipitone. La bimba di soli 4 anni sparì misteriosamente il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Tutte le piste aperte recentemente sembrano essere state smontate, rimangono solo dubbi e incertezze riguardo al reale destino della piccola Denise. Diverse le trasmissioni televisive che si stanno occupando del caso, tra cui Quarto Grado e "Chi l'ha visto?". Proprio la trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli ha recentemente fatto ascoltare ai telespettatori un'intercettazione in cui si sentono parlare Anna Corona, la figlia Jessica e la madre.

Quest'ultima nomina un certo "Asparino", personaggio dalla dubbia identificazione. La madre di Anna chiede se questo individuo sia coinvolto nella scomparsa di Denise.

Denise Pipitone: probabile archiviazione per Anna Corona

Misteri e incertezze sul caso di Denise Pipitone a diciassette anni di distanza dalla scomparsa della bambina. Anna Corona, iscritta nel registro degli indagati, potrebbe presto essere archiviata. Anna è l'ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico della bambina, avuta dall'unione con Piera Maggio. Probabile archiviazione anche per Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista, audioleso che alcuni anni fa affermò di avere visto la piccola Denise, poco dopo la scomparsa, in compagnia dello stesso Giuseppe.

Battista Della Chiave è deceduto qualche tempo fa. Dopo la notizia della richiesta di archiviazione per i due, l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, ha dichiarato che lui e la sua assistita avrebbero accettato una simile eventualità. Archiviazione o meno, Frazzitta si è augurato che le ricerche di Denise proseguano.

Il mistero delle intercettazioni

Del caso di Denise Pipitone continua a occuparsene Federica Sciarelli, tramite il programma da lei condotto su Rai3, "Chi l'ha visto?". La trasmissione ha di recente intervistato Salvatore Quinci, primo cittadino di Mazara del Vallo. Quinci, riferendosi al caso, ha dichiarato che un'eventuale archiviazione definitiva sarebbe come una "pietra tombale" su questa vicenda.

"Chi l'ha visto?" ha proposto ai telespettatori alcune intercettazioni in cui si sente Anna Corona parlare con sua madre e sua figlia Jessica. La mamma di Anna, a un certo punto si riferisce a un certo "Asparino", domandando alla figlia se questo individuo abbia avuto un ruolo nella scomparsa di Denise. La donna chiederebbe: "L'ha presa anche lui?". Va chiarito che tale intercettazione non sia mai stata confermata dal Ris. Mistero anche su chi sia questo Asparino. In un primo momento si era pensato all'ex fidanzato di Jessica Pulizzi, Gaspare Ghaleb, ma quest'ultimo ha smentito tale ipotesi ai microfoni di "Chi l'ha visto?" precisando di non essere lui la persona citata dalla madre di Anna.