Il governo starebbe pianificando un nuovo decreto che prevede l'estensione dell'uso del green pass a nuove categorie lavorative, oltre a quelle a cui è già richiesto, come bar e ristoranti. La misura potrebbe entrare in vigore a partire dal mese di ottobre e prevederebbe di allargare l'uso della certificazione verde ai dipendenti pubblici e agli autisti del trasporto pubblico locale. Le nuove regole saranno discusse in una cabina di regia in programma giovedì prossimo.

Il 6 settembre incontro tra sindacati e imprese

Intanto, lunedì 6 settembre è previsto un incontro tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil e le imprese Confindustria e Confapi.

Tra le questioni che saranno affrontate, vi sono i temi dell'occupazione e dello sviluppo oltre all'introduzione dell'obbligo vaccinale e del green pass nei posti di lavoro. I sindacati si sono proclamati favorevoli all'obbligo vaccinale, purché sia deciso dal governo.

Ipotesi di obbligo di green pass anche per i passeggeri del trasporto pubblico

Il governo valuterebbe anche la possibilità di espandere l'uso del green pass anche ai passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici. Di conseguenza, il certificato verde potrebbe diventare necessario per accedere a bus, tram e metropolitane e ciò si andrebbe ad aggiungere all'obbligo, già esistente, di mostrare la certificazione su treni, aerei o pullman a lunga percorrenza.

In tale evenienza i controllori sarebbero incaricati a svolgere la mansione di controllo del possesso di green pass tra i passeggeri.

Il ministro della salute Roberto Speranza ribadisce l'importanza della vaccinazione

La situazione Covid in Italia resta intanto stabile. Infatti, non si registrano "cambi di colore" da almeno una settimana ed in zona gialla, vi è solo la Sicilia mentre il resto della Penisola rimane in fascia bianca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante ciò, l'obiettivo del governo rimane il raggiungimento, entro la fine del mese di settembre, dell' 80% della platea immunizzata. Tale traguardo, anche se raggiunto, non porterà con sé l'immunità di gregge: per raggiungerla, sarà necessario che 7 milioni di persone abbiano completato il ciclo vaccinale. Per questo, con lo scopo di aumentare il numero di vaccinazioni, il governo progetta di espandere l'utilizzo del green pass.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza avverte: " Servono più vaccini per evitare nuove restrizioni in autunno". A seguito della conferenza stampa del presidente del consiglio Mario Draghi, il ministro non aveva escluso la possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale, sostenendo che "L'obbligo vaccinale è uno strumento che abbiamo e se necessario, andrà attuato senza paura" e ''nel caso ve ne fosse bisogno", "poter estendere l'obbligo di vaccinazione, che già esiste per il personale sanitario e che la Costituzione consente con una iniziativa legislativa".