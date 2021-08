Critiche nei confronti di un ristoratore che chiede il green pass, attraverso recensioni negative sul web e insulti telefonici. Si tratta del titolare del ristorante Little Italy, locale sito a Milano.

Il ristoratore chiede, infatti, a tutti i suoi clienti la certificazione verde per la prenotazione all'interno del suo locale. A causa di ciò è stato attaccato da vari clienti non in possesso del documento in questione. L'uomo avrebbe ricevuto offese quali "vergognatevi" e "fate schifo". Il titolare del locale ha fatto sapere che su dieci telefonate ricevute, otto di esse sarebbero caratterizzate da questo tipo di espressioni.

Milano, clienti senza green pass se la prendono con i ristoratori

"Discriminano i clienti, adottano il pass, vergogna, state lontani". Questa la recensione da parte di un cliente nei confronti del Little Italy, un ristorante di Milano, il cui titolare chiede ai clienti il green pass per poter consumare all'interno del locale.

Il Little Italy risulta essere bersagliato di critiche e recensioni negative sia sul web che al telefono. Ad occuparsi del caso di recente è stato il programm Mediaset Morning News. Un inviato ha chiesto al titolare del ristorante cosa dicono i clienti, la risposta è stata la seguente: "Mi fanno la domanda 'ma è necessario il green pass all'interno?' e io dico 'Sì è necessario, è obbligatorio per chi vuole mangiare all'interno, all'esterno no"".

Un cliente avrebbe risposto al ristoratore: "Vi siete adattati alle misure del governo, quindi ci state perdendo". L'imprenditore ha aggiunto: "Purtroppo su dieci chiamate otto sono negative".

La prova fornita da Morning News

Come è stato mostrato durante il servizio di Morning News, un cliente ha telefonato al Little Italy. L'uomo ha detto di voler mangiare presso il locale, desiderando prenotare per quattro persone.

Gli è stato quindi risposto che se lui e i suoi accompagnatori fossero stati muniti di green pass, avrebbero potuto stare dentro. La risposta è stata: "Ah, io per venire a mangiare al ristorante adesso devo pure avere il green pass? Ma cos'è questa roba, oh?".

Insulti e scherzi telefonici

Una lavoratrice del ristorante ha confermato come diverse persone chiamino al telefono per insultare oppure per fare degli scherzi telefonici.

La donna ha aggiunto: "A volte ci fanno anche delle ordinazioni che poi magari non viene a ritirare nessuno, pur di danneggiarci".

Il titolare del Little Italy ha spiegato: "Sicuramente non è una buona pubblicità questa, ci dispiace moltissimo di questa reazione, ma noi non possiamo fare altro, non siamo noi a decidere cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare". Il messaggio dell'imprenditore è stato chiaro: "Abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo".