Guns N'Roses senza corrente. Questo è successo lo scorso sabato durante il loro ultimo concerto al BottleRock Napa Valle Festival, in California. Sul palco stava suonando la band statunitense, alle prese con un classico del repertorio come Paradise City insieme ad un prestigioso ospite come Dave Grohl dei Foo Fighters. Verso la metà circa del brano, gli organizzatori hanno tolto la corrente tra le proteste del pubblico: il coprifuoco è stato sforato.

Via la corrente al concerto dei Guns N'Roses

Non è la prima volta che succede ad un concerto rock e ci sono non pochi precedenti illustri.

A volte il fattore tempo è molto importante per tanti Concerti e Music Festival. Tanti eventi e manifestazioni dal vivo hanno un limite massimo di tempo che non va sforato, di solito legato a ragioni di decibel, e quanto accaduto lo scorso sabato ai Guns N'Roses non è quindi una novità.

La band, impegnata nel festival californiano, dopo aver chiamato sul palco Dave Grohl, ha iniziato a suonare il celebre pezzo Paradise City, estratto da uno degli album più importanti della band, Appetite For Destruction. Ma l'esecuzione subisce un imprevisto e, ad un certo punto, la corrente viene staccata, tra la sorpresa e l'incredulità del pubblico e dei musicisti sul palco. Senza corrente, comunque, si continua a cantare, ma il pubblico non l'ha presa sicuramente bene.

Alcuni precedenti illustri

Come sottolinea Rockol ci sono precedenti importanti. In Italia viene in mente quello di Bruce Springsteen a San Siro nell'estate del 2008. Il Boss in quell'occasione aveva concesso 22 minuti di bis che sforavano i tempi per l'esecuzione di musica dal vivo. Il concerto non venne fermato, ma il promoter italiano, Claudio Trotta, ricevette un avviso di garanzia con l'accusa di disturbo della quiete pubblica.

Tra i casi famosi c'è anche quello che riguarda sempre Springsteen insieme a Paul McCartney nel 2012 in occasione di uno show ad Hyde Park, Londra. In questo caso gli organizzatori tolsero la corrente per violazione del limite orario.

Imprevisto al concerto dei Guns N'Roses

Quello che è successo lo scorso sabato ha fatto arrabbiare non poco il pubblico presente al concerto.

Il termine massimo per la musica erano le 22 e la band, invitando sul palco Dave Grohl, ha sforato il termine. E così dal mixer hanno tolto il segnale all'impianto di amplificazione per scelta, brutale quanto insindacabile, degli organizzatori dell'evento.

Nonostante questo i Guns N'Roses, grazie ai segnali che venivano dagli amplificatori e dai monitor posizionati sul palco, hanno deciso di non fermarsi e hanno continuato a suonare lo stesso. E il pubblico, tra rabbia e stupore, ha continuato a cantare Paradise City.