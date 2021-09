Ozzy Osbourne dovrà sottoporsi ad un importante intervento chirurgico. La notizia arriva direttamente dalla moglie Sharon che ne ha parlato in un'intervista al Daily Mail.

L'intervento riguarda il collo e la colonna vertebrale, rimasti infortunati nel 2019 in seguito ad un incidente domestico. Nel frattempo, la consorte dell'artista ha anche annunciato che uscirà un biopic incentrato sulla sua relazione con il celebre cantante dei Black Sabbath.

Problemi di salute per Ozzy Osbourne

Il cantante Ozzy Osbourne subirà un'operazione chirurgica. L'annuncio è stato dalla moglie Sharon.

Come anticipato in precedenza, l'intervento riguarderà il collo e la colonna vertebrale. Continuano quindi i problemi di salute di Ozzy, il quale negli ultimi anni ha dovuto posticipare le sue tournée come solista. A queste difficoltà si è aggiunta anche la pandemia di coronavirus che ha dato un brusco stop ai concerti.

La moglie ha anche parlato del prossimo biopic incentrato sul legame tra Sharon e Ozzy. Sarà girato in primavera e si soffermerà sulla loro storia d'amore.

Il biopic sul cantante

Sharon Osbourne, in merito al film in lavorazione sulla sua relazione amorosa con Osbourne, ha affermato: "È un film su Ozzy e sulla mia vita, su come ci siamo incontrati i primi giorni e sulla nostra relazione instabile".

La consorte e manager dell'ex cantante dei Black Sabbath spera che le riprese possano iniziare la prossima primavera, e fa sapere che la pellicola si soffermerà sui litigi, sugli arresti e sulle vicende più significative della loro vita di coppia: "Ed è una storia d'amore".

Operazione chirurgica per Ozzy Osbourne

Le parole di Sharon sono state chiare: presto Ozzy Osbourne si dovrà sottoporre ad un "intervento chirurgico importante" a causa di problemi al collo e alla colonna vertebrale.

Circa due anni fa, dopo un incidente in casa, l'artista aveva subito un primo intervento che l'aveva costretto a rimandare gli appuntamenti del suo tour da solista.

Nonostante una salute non ottimale da parte di Ozzy, la moglie ha sottolineato come il marito non veda l'ora di tornare a cantare davanti al suo pubblico: "La cosa che più mi entusiasma è che mio marito ritorni sul palco - ha detto la manager 68enne - Questo è ciò per cui prego".

Sharon, che non ha specificato la data dell'intervento, ha sottolineato come il cantante scalpiti per tornare ad esibirsi: "Gli mancano i suoi amici e i suoi musicisti, gli manca quella vita". Infine, parlando del morbo di Parkinson da cui è affetto, ha aggiunto: "Sta bene, ha tutto sotto controllo".