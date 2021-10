La mamma di Polina Kolochenko non crede che la figlia 35enne sia morta per un incidente e vuole fare chiarezza su quanto realmente accaduto la scorsa primavera nella roggia Malaspina a Valeggio (piccolo centro nel cuore della Lomellina, in provincia di Pavia).

La donna non crede che la figlia sia annegata per salvare i suoi cani. Se così fosse, si domanda, dove sono gli animali? Come mai dopo mesi non sono stati ritrovati? Polina, educatrice cinofila ed ex modella, è stata ritrovata senza vita 18 aprile scorso, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Scomparsi i cani di Polina

Secondo la ricostruzione della procura di Pavia, che in questi mesi ha seguito il caso di Cronaca Nera, Polina sarebbe morta annegata mentre cercava di salvare la vita ai due cani che stava portando a passeggio. I cuccioli sarebbero finiti nella roggia e sarebbero stati trascinati via dalla corrente. La 35enne, nel disperato tentativo di recuperarli, si sarebbe gettata nel canale, rimanendo a sua volta intrappolata.

L'esame autoptico ha confermato la morte per annegamento. Tuttavia, la ricostruzione degli inquirenti non ha pienamente convinto la mamma della donna. "Non è annegata per salvare gli animali - ha insinuato - dove sono i suoi cani?".

La donna ha quindi deciso di affidarsi a un investigatore privato, Claudio Ghini.

Il professionista di Stradella, dopo una serie di accertamenti, ha spiegato: ''Se i cani fossero davvero caduti in acqua li avremmo dovuti trovare, in quanto abbiamo anche fatto dei sopralluoghi. Tuttavia, non ci sono punti che permettano una possibilità di risalita dalla riva, troppo ripida".

Quindi ha concluso: "Se i cani non sono caduti in acqua, vuol dire che la ragazza non si è buttata per salvarli".

Per questo motivo, si vuol capire come mai l'ex modella russa sia finita nel canale.

I valore economico dei cani di Polina

Stando a quanto riportato da alcune testate, il giorno in cui Polina è morta aveva con sé quattro cani. Tre di loro erano stati ritrovati ancora nelle vicinanze della roggia, mentre un quarto era ritornato verso casa da solo.

I due cuccioli scomparsi, da quanto si apprende, erano dei pastori tedeschi di alta genealogia di proprietà di un vicino centro cinofilo e sarebbero stati caratterizzati da un alto valore di mercato: circa 5.000 euro l'uno. Questo particolare avrebbe insinuato un dubbio nella madre di Polina e l'avrebbe spinta a domandarsi se, dietro la tragica morte della figlia, ci possa essere un possibile movente economico.

Ora, la procura di Pavia vorrebbe archiviare l'inchiesta, ma i familiari della 35enne sperano che il Gip non accolga la richiesta e, dopo aver valutato gli elementi raccolti dall'investigatore, decida di far proseguire le indagini.

Polina, ex modella e giurista, aveva avuto delle esperienze importanti nel mondo dello spettacolo.

Negli anni scorsi, infatti, aveva partecipato al reality show di Deejay Tv "L'isola di Adamo ed Eva". Tuttavia, gli animali erano la sua grande passione e, per questo, aveva deciso di diventare istruttrice cinofila.