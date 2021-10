Nella mattinata di oggi, sabato 2 ottobre, a Voghera si è verificato un incidente nel quale ha perso la vita un bambino di soli 11 anni. Il fatto è avvenuto nell'incrocio di via Papa Giovanni XXIII quando erano da poco passate le 09:30. La vittima era in sella alla sua bici e stava percorrendo il tratto che lo avrebbe portato al centro sportivo quando è stato travolto da un camion. Presente sul posto anche il fratello più grande, di 13 anni, che fortunatamente non è stato coinvolto nell'impatto.

La dinamica: il camion avrebbe agganciato il ragazzino svoltando a destra

I due fratelli erano posti in fila indiana: davanti il ragazzino più grande, seguito a ruota dall'undicenne. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, parrebbe che i due fossero davanti a un camion. Una volta arrivati all'incrocio, i ragazzini si sono fermati in quanto il semaforo posto nella zona era rosso. Una volta scattato il verde, il 13enne davanti sarebbe riuscito a partire tranquillamente, proseguendo la sua marcia dritto, verso la via Fratelli Kennedy. Il fratellino, invece, non ha fatto in tempo e sarebbe stato travolto dal camion, che nel frattempo avrebbe svoltato verso destra. Proprio il cambio di direzione del mezzo pesante è costato la vita al bambino, che è stato agganciato dal camion.

L'autista del camion, probabilmente, non è riuscito a vedere il ragazzo: quest'ultimo, infatti, pare che fosse in un punto cieco per il conducente.

I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi

Sempre secondo la prima ricostruzione della dinamica, durante il sinistro erano presenti numerosi passanti che, assistendo alla scena, hanno prontamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono così intervenuti gli operatori di primo soccorso del 118, giunti nella zona in pochi minuti. Per l'11enne, però, era già tardi: troppo gravi le ferite riportate, che hanno costato la vita al giovane. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Voghera.

Gli inquirenti dovranno ora cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

In particolare, sarà necessario verificare la presenza di eventuali responsabilità, così come dovrà essere accertato che i fratellini e il camion siano effettivamente passati con il semaforo verde. Non è chiaro, inoltre, se l'11enne fosse sulle strisce pedonali di attraversamento, così come non è noto al momento se nel sinistro siano coinvolti o meno anche altri mezzi. I fratellini erano vestiti in tuta e scarpe da ginnastica: secondo quanto si è appreso, infatti, si stavano recando al centro sportivo per effettuare un allenamento di atletica.