Il mondo della Moda piange la prematura scomparsa di Virgil Abloh, imprenditore statunitense e uno degli stilisti di maggiore successo al mondo.

La scomparsa dello stilista

Virgil Abloh, lo stilista americano di colore di più alto profilo nel mondo della moda e la mente creativa dietro le collezioni di abbigliamento maschile di Louis Vuitton, è morto domenica di cancro, come annunciato dal gruppo LVMH, la Maison Louis Vuitton e Off-White, e dalla pagina Instagram dello stilista. Aveva solo 41 anni.

Abloh combatteva da anni un angiosarcoma cardiaco, una rara forma di cancro in cui un tumore si manifesta nel cuore, come si legge sul suo account Instagram.

"Ha scelto di sopportare la sua battaglia privatamente dalla sua diagnosi nel 2019, sottoponendosi a numerosi trattamenti impegnativi, il tutto mentre guidava diverse istituzioni significative che abbracciano moda, arte e cultura".

Chi era Virgil Abloh

Americano di origine ghanese, era nato a Chicago nel 1980 e la madre sarta gli aveva insegnato a cucire. Abloh non ha avuto una formazione formale sulla moda, ma aveva conseguito una laurea in ingegneria e un master in architettura.

Abloh lavorava anche come DJ e artista visivo e creò la sua prima etichetta nel 2012, la Pyrex Vision. In breve tempo, è poi emerso come uno dei designer più annunciati della moda ed è stato spesso definito "un creatore".

Era stato nominato una delle persone più influenti al mondo della rivista Time nel 2018.

Abloh era il direttore artistico maschile per Vuitton, il più grande brand di lusso del mondo, dal marzo 2018. Nel 2013 aveva fondato l'etichetta Off-White, marchio di haute streetwear con grafiche simbolo della cultura underground.

Il suo arrivo a LVMH ha segnato il matrimonio tra lo streetwear e la moda di fascia alta, mescolando lo stile di sneakers e pantaloni mimetici con quello di completi sartoriali e abiti da sera.

Le sue influenze spaziavano dall'arte dei graffiti alla cultura dello skateboard e dell'hip hop.

Nel luglio di quest'anno, LVMH aveva ampliato il suo ruolo, affidandogli l’incarico di lanciare nuovi marchi e di collaborare con quelli esistenti in diversi settori oltre la moda.

Nel 2009 Abloh aveva conosciuto Kanye West e, dopo uno stage svolto insieme al brand LVMH Fendi, i due avevano iniziato una collaborazione artistica.

Il lavoro di Abloh con West è servito come modello per le sue future collaborazioni, tra cui Jimmy Choo, Moncler e Nike, con cui ha lavorato tramite la sua etichetta Off-White per una linea di sneakers remixate con una varietà di stili e font Helvetica, che ha contribuito ad avvicinare molti giovani alla cultura street.

Abloh ha anche disegnato mobili per IKEA, bottiglie ricaricabili per Evian e cartoni di Big Mac per McDonald's. Il suo lavoro è stato esposto al Louvre, al Gagosian e al Museum of Contemporary Art di Chicago. Lo stilista appena scomparso è stato inoltre direttore artistico per alcuni album di Jay-Z, tra cui "Watch the Throne", per il quale è stato nominato al Grammy nel 2011 per Best Recording Package.

La popolarità di Virgil Abloh

Abloh ha attinto ai messaggi di inclusività e gender-fluidity per espandere la popolarità dell'etichetta Louis Vuitton, intrecciando nelle sue sfilate temi di identità razziale con performance legate alla poesia e alle installazioni artistiche, riuscendo a imporsi come uno dei designer più cool della sua generazione.

"Virgil non era solo un designer geniale, un visionario, era anche un uomo con una bella anima e grande saggezza", ha dichiarato l'imprenditore francese e proprietario di LVMH Bernard Arnault in un comunicato.

Una dedica allo stilista anche in un post Instagram di Alexandre Arnault, figlio di Bernard Arnault e vice presidente esecutivo per il prodotto e la comunicazione del gioielliere statunitense Tiffany, che LVMH ha acquistato quest'anno: "Virgil Abloh era l'essenza della creatività moderna". Abloh lascia la moglie Shannon Abloh e i due figli Lowe e Grey.