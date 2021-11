Lo scorso 10 novembre sono entrate in vigore delle modifiche al Codice della strada, ovvero l'insieme delle norme che regolano il comportamento degli utenti e dei veicoli sulle strade del nostro paese. Novità sono state introdotte per chi usa le biciclette, portando con sé una buona dose di confusione. Inizialmente, infatti, si è diffusa la notizia per la quale tutte le biciclette avrebbero avuto l'obbligo di possedere le luci accese dei loro mezzi anche durante le ore diurne. Interpretazione, questa, non vera.

Le biciclette dovranno essere provviste delle luci di giorno solo in condizioni di scarsa visibilità

Nonostante le modifiche, è comunque bene sottolineare che l'impostazione generale del Codice della strada non cambia e, dunque, le biciclette continuano a essere considerate a tutti gli effetti dei veicoli. Ciò implica che tutti gli utenti che decidessero di mettersi in sella a una bici saranno comunque chiamati al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione. Detto questo, l'articolo riguardante le luci è quello numero 68, che precisa come l'illuminazione per le biciclette sia obbligatoria a partire dalla mezz'ora successiva al tramonto fino alla mezz'ora prima del suo sorgere.

A queste due condizioni, il codice prevede l'accensione delle luci anche di giorno qualora le biciclette siano in transito all'interno delle gallerie, in caso di neve, di presenza di nebbia o di pioggia.

Insomma: l'obbligo viene esteso in tutte quelle situazioni nelle quali la visibilità è scarsa, a prescindere dalla fascia oraria e dal fatto che si stia transitando all'interno o all'esterno dei centri abitati.

Anche senza obbligatorietà, l'accensione delle luci rimane comunque un comportamento fortemente raccomandato

Il nuovo Codice, dunque, non prevede alcun obbligo di luci accese valevole sempre, in tutte le situazioni.

Detto questo, al di là della presenza o meno dell'obbligatorietà, avere le luci accese del proprio mezzo anche di giorno rimane sempre un comportamento consigliato per la tutela della propria incolumità.

Nelle scorse ore sono arrivate, intanto, le prime notizie di sanzioni ai danni di ciclisti non in possesso delle luci. In particolare a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, gli agenti della polizia hanno multato 62 persone che, in sella alle loro bici, non possedevano le luci accese nonostante circolassero al buio, nelle primissime ore del giorno.

In totale, sono state sottoposte a controllo 394 biciclette. Il comandante della polizia, Rudi Bagatto, ha sottolineato come tali controlli siano mirati alla salvaguardia della sicurezza dei velocipedi ma anche degli automobilisti.