Grosso spavento (fortunatamente senza conseguenze) quello vissuto nelle scorse settimane da Mark Cavendish, ciclista in forza alla Deceuninck QuickStep. Il corridore, a casa in convalescenza dopo un brutto infortunio ottenuto durante la Sei giorni di Gand, è stato infatti aggredito da quattro rapinatori, che hanno fatto irruzione nell'abitazione posta nell'Essex, nell'Inghilterra orientale. Il tutto è avvenuto nello scorso 27 di novembre, con Cavendish che ha però deciso di raccontare il tutto solo nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram.

Il racconto della rapina: 'Quattro rapinatori mascherati sono entrati mentre dormivamo'

Il corridore ha iniziato il proprio racconto di quanto avvenuto affermando che quattro persone armate e mascherato sono entrate nella sua abitazione nelle primissime ore del giorno, quando la famiglia ancora dormiva. In casa, oltre a Mark, erano presenti infatti anche la moglie e i suoi figli. Il ciclista ha poi continuato il suo racconto, sottolineando come i rapinatori lo abbiano aggredito "violentemente" e nel mentre erano anche intenti a minacciare il resto della famiglia con dei coltelli. I rapinatori, poi, hanno iniziato a "saccheggiare" l'abitazione, cercando probabilmente dei beni di valore da poter trafugare.

Alla fine, il bottino della violenta rapina è composto da due orologi di grande valore "non solo economico ma anche affettivo" e di una valigia Louis Vuitton. Cavendish e famiglia, invece, non hanno fortunatamente riportato gravi ferite.

'Senso di sicurezza e privacy violato'

Nonostante fisicamente non abbiano riportato delle ferite, Cavendish e famiglia hanno comunque subito un "grave trauma", come sottolineato dal ciclista stesso.

In particolare, Mark ha sottolineato come l'incursione dei ladri abbia violato il loro "senso di dignità, privacy, sicurezza e protezione". Sulle tracce dei rapinatori vi è ora la polizia dell'Essex, cha ha confermato di essere a lavoro sul caso.

In particolare, l'ispettore Tony Atkin ha sottolineato come le indagini "Stiano procedendo a ritmo sostenuto", affermando di essere in procinto di seguire una serie di indagini con lo scopo di individuare i responsabili.

Per questo, la polizia ha diffuso le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella speranza che qualcuno possa parlare e dare una mano per risolvere il prima possibile il caso. L'ispettore, infine, ha voluto anche parlare della famiglia Cavendish, sottolineando come siano stati rapinati "In presenza dei loro figli piccoli" e che per questo "L'effetto traumatico per ciò che è successo durerà probabilmente a lungo".