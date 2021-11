Lo splendido 2021 di Mark Cavendish finisce in modo traumatico. Il campione britannico, rilanciato alla grande in questa stagione dopo un lungo periodo di oblio, si stava dedicando al Ciclismo su pista in questo periodo di pausa dell’attività su strada. Nell’ultima settimana, Cavendish è stato impegnato alla Sei Giorni di Gand, una delle gare più prestigiose della pista. La corsa si è però conclusa con una rovinosa caduta per l’ex Campione del Mondo, che è finito pesantemente a terra dopo aver centrato Lasse Norman Hansen.

Ciclismo, la caduta forse provocata dall’acqua in pista

La Sei Giorni di Gand ha vissuto ieri, domenica 21 novembre, l’ultimo atto di una settimana di ciclismo e di spettacolo con grandi campioni in corsa. La giornata conclusiva della corsa è stata però funestata da un serio incidente che ha visto uscire di scena uno dei protagonisti più attesi, Mark Cavendish. Il velocista britannico stava gareggiando alla Sei Giorni di Gand in coppia con Iljo Keisse, suo compagno di squadra anche alla Deceuninck Quick Step.

Nell’americana dell’ultimo giorno di gara, Cavendish è caduto malamente a causa di una serie di contatti e cambi di traiettoria, provocati probabilmente da una chiazza di acqua in pista.

Jasper De Buyst, in testa al gruppo al momento dell’incidente, ha dichiarato di aver notato dell’acqua sulla pista già nel giro precedente alla caduta, e di aver leggermente rallentato quando è ripassato nello stesso punto. Dietro a De Buyst ci sono stati degli sbandamenti che hanno provocato una reazione a catena. Gerben Thyssen ha perso per un attimo il controllo della bicicletta e questo ha poi provocato un contatto tra Kenny De Ketele e Lasse Norman Hansen, che è caduto.

Dietro al danese si trovava Mark Cavendish, che non ha potuto fare niente per evitarlo ed è finito a terra con un impatto molto violento.

Een spectaculaire valpartij op de slotdag van de #Zesdaagse. Hansen en Cavendish komen gelukkig met de schrik vrij. pic.twitter.com/djShiiR3Km — sporza (@sporza) November 21, 2021

Doppia frattura e pneumotorace

La corsa è stata interrotta per una quarantina di minuti per permettere i soccorsi allo sfortunato sprinter britannico.

Cavendish è poi stato caricato in barella e portato all’ospedale di Gand, dove ha trascorso la notte in terapia intensiva. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato due fratture alle costole e un piccolo pneumotorace. Il corridore dovrebbe essere dimesso stasera o domattina per passare un periodo di riposo e convalescenza a casa.

“E’ stato toccante per un po’. Senza andare troppo indietro nel tempo, sappiamo cosa è già successo qui” ha dichiarato Iljo Keisse, il compagno di Cavendish, riferendosi agli incidenti avvenuti in passato sulla pista di Gand. “E’ stato traumatico per tutti, specialmente per i figli di Mark che erano presenti. Lui parlava delle sue costole, dove aveva un grosso livido, ed era preoccupato anche per la gamba” ha aggiunto Keisse, che poi ha continuato la corsa da solo. Alla fine la Sei Giorni di Gand ha visto il successo della coppia formata da Kenny De Ketele e Robbe Ghys.