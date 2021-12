Guido Russo, il dentista no vax che si era recato all'hub vaccinale con un braccio in silicone a Biella, cercando di ingannare in modo grottesco gli operatori medici e ottenere il Green pass, è stato dapprima denunciato per truffa con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni dell'Asl e ora l'Ordine dei medici di Biella ha fatto sapere che "verrà perseguito con tutti i mezzi possibili".

L'Ordine: "Agiremo con tutti i mezzi possibili"

Il 57enne potrebbe finire in guai molto seri dal punto di vista professionale, in quanto mesi fa era stata prevista la sua sospensione dall'albo dei medici odontoiatri perché non sottoposto all'immunizzazione da Coronavirus tramite il vaccino ed ora è anche stato denunciato con l'accusa di tentata truffa.

Nella tarda serata del due dicembre scorso l'uomo si era presentato all'hub vaccinale con un braccio in silicone, credendo di riuscire così ad illudere gli operatori sanitari. Una volta scoperto il 'trucco' dall'infermiera, la 60enne Filippa Bua, le ha chiesto di "chiudere un occhio", ma da lì è partita la denuncia e la segnalazione alle autorità competenti. Non si è fatta attendere la posizione dell'Ordine dei medici di Biella in merito a quanto accaduto ed ha fatto sapere di agire "con tutti i possibili mezzi per perseguirlo disciplinarmente". "Il nostro Codice di Deontologia e il nostro Giuramento - prosegue la nota - ci impongono di evitare anche al di fuori dell’esercizio della professione ogni atto che leda il decoro e la dignità della professione", offendendo così anche chi esercitava prima questa professione ed ora è sceso nuovamente in campo per dare una mano per via della situazione straordinaria in cui ci troiviamo.

Il dentista no vax: "Mi avete rovinato la vita"

"Andate via. Mi avete rovinato la vita". Questa è la risposta che sta dando il 57enne a chiunque tenti di avvicinarsi alla sua abitazione nella frazione san Francesco a Pettinengo, in Alto Biellese, minacciando inoltre di far intervenire i carabinieri. Il dentista aveva anche disposto sulla porta del suo studio in viale Roma, a Biella, il cartello "esibizione del Green pass esclusivamente volontaria".

Il suo difensore ha fatto sapere che “è provato per la vicenda e non si esprimerà fino a mercoledì”, quando verrà ascoltato in Procura.

La notizia sta facendo il giro del mondo

Come prevedibile, il caso del dentista no vax è talmente curioso, per non dire assurdo da non sembrare vero, che la notizia è diventata da subito virale ed è stata ripresa dalle testate di mezzo mondo. Ne ha parlato infatti il New York Times, si può leggere l'accaduto anche sul sito internet della CNN, su quello della BBC e sui media del Golfo come Al Arabiya.