Il caso plusvalenze sta suscitando molto clamore mediatico. Fra le società coinvolte non solo quelle italiane ma anche di altri campionati, come ad esempio Barcellona, Manchester City e Marsiglia. In Italia invece la società che sembra aver usufruito maggiormente delle presunte plusvalenze fittizie è la Juventus. Si tratta però di indagini che dovranno essere accertate e successivamente provate. Altre società di Serie A coinvolte sono il Napoli, il Genoa, Sampdoria ed Empoli. Il caso plusvalenze è stato argomento di discussione anche dell'intervista che ha visto protagonista Luciano Moggi, ospite alla trasmissione televisiva della Rai Report che verrà mandata in onda lunedì 6 dicembre.

Tramite l'account ufficiale Twitter Report ha infatti anticipato una dichiarazione dell'ex direttore generale della Juventus. Nel post si legge: "La vittoria di Euro2020 ha buttato la polvere sotto il tappeto: il calcio è in balia di mille mali. Dall'indagine sulle plusvalenze gonfiate della Juve ai trucchi nei bilanci delle altre big del calcio, dallo strapotere dei procuratori ai giochi sulla pelle dei giovani calciatori".

Quella che però ha suscitato più clamore come anticipazione è la frase presente nell'intervista di Report a Moggi: "Io adesso ti dico chi manovrava il campionato e tu sta sicuro che non mi querela nessuno".

Secondo Moggi la vittoria dell'Europeo da parte della nazionale italiana è servita a nascondere i problemi reali del calcio italiano, come ad esempio le plusvalenze gonfiate e i trucchi nei bilanci da parte di alcune società. Altro problema discusso nell'intervista dall'ex direttore generale è lo strapotere del agenti sportivi.

Parole evidentemente pesanti che si concretizzeranno nel servizio di Report.

Luciano Moggi si racconta a Report: «Juventus, plusvalenze, Raiola: ecco come funzionava ai miei tempi»#Report torna lunedì alle 21.20 su @RaiTre pic.twitter.com/uJjYplNkIJ — Report (@reportrai3) December 4, 2021

Il caso plusvalenze

A proposito del caso plusvalenze, le indagini proseguono e la Procura nelle ultime ore ha fatto un ulteriore perquisizione nella sede della Juventus per cercare di valutare il passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United nel recente calciomercato estivo. L'ipotesi di reato per la società bianconera però è rimasta sempre la stessa e riguarda le presunte plusvalenze fittizie realizzate nelle ultime stagioni.