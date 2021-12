Negli ultimi mesi diverse tragedie hanno riguardato il mondo del calcio. L'ultima riguarda l'Oman, dove un giocatore di 29 anni è deceduto durante il riscaldamento. Si tratta di Mukhaled Al-Raqad, giocatore del Muscat Fc, colpito da un infarto mentre si stava riscaldando insieme ai suoi compagni di squadra prima di iniziare un match di campionato. Caduto a terra, è stato subito trasportato nell'ospedale più vicino, i medici hanno provato a rianimarlo ma la notizia della sua scomparsa è arrivata dopo qualche ora. 'Con il cuore pieno di fede nell'accettare la volontà di Dio, la dirigenza del Muscat Sports Club e tutti i suoi affiliati porgono le più sincere condoglianze alla famiglia di Al-Raqad'.

Queste le parole che la società calcistica di Muscat ha voluto riservare alla famiglia del giocatore.

Le tragedie recenti nel calcio

La morte del calciatore dell'Oman arriva dopo diverse tragedie che nel 2021 hanno riguardato il mondo del calcio. Qualche settimana fa era toccato anche all'allenatore dell'Al-Majd Al-Iskandari Adham Al-Selehdar, che ha perso la vita dopo un infarto dopo che la sua squadra aveva segnato il gol del pareggio. Tante situazioni che stanno evidentemente preoccupando il mondo del calcio, anche perché i giocatori sono sottoposti a controlli molto approfonditi. Di recente invece è toccato ad un giocatore croato ed un altro del campionato di Promozione perdere vita a seguito di un malore in campo.

Situazioni che preoccupano se consideriamo che i controlli medici sono sempre molto accurati per salvaguardare la salute dei giocatori.

I problemi che hanno riguardato Christian Eriksen e Sergio Aguero

I fatti più rilevanti del 2021 sono quelli che hanno riguardato l'ex centrocampista dell'Inter Christian Eriksen durante gli Europei e la punta del Barcellona Sergio Aguero.

Il primo ha rischiato di morire, decisivo l'intervento immediato dei soccorritori, l'argentino invece durante un match di campionato è uscito e dopo aver i controlli ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. A proposito del centrocampista ex Inter in Italia non potrà più giocare considerando la rigidità del sistema medico italiano.

Di recente il suo ex compagno di nazionale Kjaer in un'intervista ha dichiarato che è difficile raccontare il momento in cui Eriksen ebbe il malore in campo. Il giocatore del Milan fu decisivo nel salvare la vita al suo compagno. Il centrocampista a breve potrebbe ritornare a giocare. Diverse le offerte ricevute, i tifosi del Tottenham sperano di rivederlo di nuovo nella loro squadra. Sergio Aguero invece ha annunciato in una recente conferenza stampa organizzata dal Barcellona di essersi ritirato dal calcio