Ad Oliena è stato ucciso un allevatore di 59 anni. L'agguato è avvenuto questa mattina 20 gennaio nel centro storico del piccolo comune in provincia di Nuoro. La vittima è un allevatore, Tonino Corrias, che già in passato era riuscito a scampare a simili agguati. L'uomo è stato freddato da alcuni colpi di fucile mentre stava uscendo dalla sua abitazione per andare a lavoro. Sul posto indagano i carabinieri di Nuoro insieme al sostituto procuratore.

Agguato ad Oliena

Agguato questa mattina a Oliena, in provincia di Nuoro. L'uomo, di 59 anni, è stato freddato da alcuni colpi di fucile nel centro del paese, a pochi passi dal Municipio.

La vittima si chiama Tonino Corrias e in passato è riuscito a sopravvivere a due diversi agguati. Il primo risale al 2001, quando l'uomo rimase ferito, mentre il secondo nel novembre del 2015.

L'agguato è avvenuto alle prime luci dell'alba: l'uomo stava uscendo di casa per andare a lavorare nel suo ovile, in località Sa Trave. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il procuratore Ireno Satta. Non si esclude l'ipotesi del regolamento di conti.

Era sopravvissuto ad altri agguati

L'uomo in passato fu vittima di due agguati dai quali riuscì a salvarsi in entrambi i casi. Il primo avvenne nel 2001: l'uomo rimase ferito alla spalla e ad un braccio a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco e per lui fu necessario il trasporto in ospedale.

L'agguato risale al periodo della faida di Oliena, durante la quale, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2003, vennero uccise sette persone. Una faida che avrebbe coinvolto un gruppo di persone che aveva partecipato al sequestro dell'imprenditore Ferruccio Checchi. Secondo quanto riporta l'Ansa il nome di Corrias non era entrato in via ufficiali nelle indagini.

Il secondo agguato invece è più recente e risale al novembre del 2015. L'uomo rimase illeso dopo che alcuni proiettili avevano colpito il parabrezza della vettura sulla quale viaggiava.

Le ipotesi degli inquirenti

Attualmente gli investigatori stanno tentando di far chiarezza sull'accaduto. Al centro delle indagini restano gli agguati e gli omicidi avvenuti negli ultimi vent'anni ad Oliena.

Non è da escludere che gli esecutori dell'omicidio siano gli stessi che in passato hanno cercato di uccidere l'allevatore. Non si esclude infatti l'ipotesi del regolamento di conti.

Secondo una prima ricostruzione gli uomini che hanno ucciso Tonino sarebbero entrati in azione poco prima dell'alba, freddando l'uomo nel centro storico del paese. Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli su questo caso di Cronaca Nera. Attualmente sul posto operano i Carabinieri di Nuoro insieme al sostituto procuratore del capoluogo.