La scomparsa e la morte di Luigi Criscuolo, ex commerciante 60enne conosciuto come Gigi Bici, è ancora avvolta nel mistero. Gli inquirenti, infatti, non hanno ancora ricostruito il movente dell'omicidio e individuato il killer. Nei giorni scorsi è stata arrestata per tentata estorsione Barbara Pasetti, fisioterapista 44enne proprietaria dell'abitazione di fronte al posto nel quale è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo. Secondo la figlia di Criscuolo, Stefania, i due si conoscevano e lei l'avrebbe ingannato. "Gli aveva chiesto protezione" ha dichiarato ai cronisti.

Sul caso di Cronaca Nera sta indagando la squadra mobile di Pavia, coordinata dal dottor Giovanni Calagna.

Barbara Pasetti avrebbe tentato di estorcere dei soldi a Gigi Bici

Giovedì 20 gennaio, nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Gigi Bici, è stata arrestata Barbara Pasetti. L'accusa, nei suoi confronti, sarebbe quella di tentata estorsione. Nella giornata di domani, lunedì 24 gennaio, o al più tardi martedì, la 44enne - attualmente detenuta nella sezione femminile del carcere dei Piccolini a Vigevano - verrà interrogata. Gli inquirenti si domandano perché la fisioterapista avrebbe tentato di estorcere denaro a Criscuolo che non solo non era particolarmente abbiente, ma che avrebbe avuto dei debiti con il Fisco.

Barbara Pasetti vive con il figlio di 8 anni a Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia). Proprio di fronte alla sua villetta, ricavata in un ex convento del 1600, lo scorso 20 dicembre è stato trovato il corpo senza vita di Criscuolo. La donna ha sempre dichiarato di non aver mai incontrato e conosciuto l'ex commerciante di bici scomparso all'inizio di novembre.

E, tramite il suo legale, l'avvocato Irene Anrò, ha ribadito la propria innocenza ed estraneità ai fatti.

La figlia di Gigi Bici: 'Papà conosceva Barbara'

Stefania, la figlia del commerciante 60enne ha invece dichiarato: "Papà conosceva Barbara". In proposito, la donna ha riferito: "Eravamo a conoscenza del fatto che mio padre era stato contattato da un carrozziere che gli aveva detto che aveva una cliente che aveva bisogno di qualcuno che potesse proteggerla dall'ex marito".

"Papà - ha continuato - era una persona di buon cuore e per questo tendeva ad aiutare tutti". Gigi Bici, con un passato da buttafuori e un fisico imponente, inizialmente avrebbe accettato di aiutare Barbara Pasetti. Secondo Stefania, la fisioterapista si sarebbe inventata la storia del marito e, approfittando del buon cuore di Luigi, lo avrebbe ingannato. Gli inquirenti, dopo aver perquisito con la Scientifica l'abitazione della fisioterapista, hanno ascoltato come persone informate sui fatti Franco, il padre della donna, ed anche l'ex marito Gian Andrea Toffa. Pasetti, però, avrebbe descritto l'ex genero come una persona non violenta.