Gavinuccio Canu, cantautore sardo di 56 anni, è stato ritrovato morto a Piandanna, alla periferia di Sassari nella giornata di ieri, sabato 19 febbraio. Sulle circostanze che hanno portato al decesso, al momento, vige il più stretto riserbo. Canu, scomparso una decina di giorni fa, ultimamente aveva accusato alcuni problemi di salute: "Senza musica non avrebbe vissuto", ha riferito un familiare all'Unione Sarda. Del caso di Cronaca Nera si era occupato anche la trasmissione "Chi l'ha visto" che, attraverso, i propri canali social, ha confermato la notizia del ritrovamento del corpo.

Il ritrovamento di Gavinuccio Canu

Il corpo del cantautore sardo Gavinuccio Canu è stato rinvenuto intorno alle 15:30 di ieri nascosto tra i rovi di un casolare nelle campagne di Piandanna, alla periferia di Sassari. Da quanto appreso, il ritrovamento è avvenuto nei pressi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel piazzale Giovanni Falcone, poco distante da dove il 56enne era stato visto per l'ultima volta vagare, da solo, a piedi. L'area è stata immediatamente circoscritta e, come da protocollo, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli uomini della Scientifica e gli agenti della Questura di Sassari. Il corpo è stato trovato dal cane di una donna, vicina alla famiglia Canu, che in questi giorni ha preso parte alle operazioni di ricerca che hanno visto impegnati volontari e forze dell'ordine.

La scomparsa di Gavinuccio Canu

Il corpo di Gavinuccio Canu è ora a disposizione delle autorità giudiziaria. La Procura ha disposto l'autopsia per capire le cause che hanno portato il cantautore al decesso. Tuttavia, sebbene gli inquirenti siano in attesa dei necessari riscontri, l'ipotesi più plausibile pare essere il gesto volontario.

Gavinuccio Canu, voce nota del panorama musicale sardo, viveva con il padre a Li Punti, frazione residenziale del quadrante nord-occidentale di Sassari.

Nella tarda mattinata di martedì 8 febbraio era uscito di casa assicurando al padre Pietro, 84 anni, che sarebbe tornato in tempo per il pranzo. “Vado prima dal medico - gli aveva spiegato - poi mi fermo a comprare i tortellini, così quando arrivo prepariamo la pasta. Poco prima delle 13:00 - lo aveva esortato - metti pure l’acqua sul fuoco".

Quindi, aveva chiesto un passaggio a un conoscente e si era allontanato senza più far ritorno. Familiari ed amici, preoccupati, avevano subito sporto denuncia di scomparsa e lanciato accorati appelli per ritrovarlo. Tutti gli sforzi, però, non sono serviti a nulla.

Il 56enne, da quanto si apprende, stava attraversando un periodo piuttosto difficile. Suo cugino Gerry Crobu ha ricordato: "Per lui la musica era tutto. Tuttavia, se per via di alcuni problemi di salute non sarebbe stato più in grado di cantare, questo per lui poteva rappresentare una situazione difficile da sopportare. Era la sua vita - ha concluso - senza non avrebbe vissuto".