Si è spenta all'età di novant'anni Monica Vitti, attrice icona del Cinema italiano, regina della commedia e musa del regista Michelangelo Antonioni. Ripercorriamo la sua straordinaria carriera, gli esordi nel mondo del cinema, i successi e i riconoscimenti conquistati.

La splendida carriera e vita dell'attrice Monica Vitti: musa di Antonioni, regina della commedia all'italiana

Nata a Roma il 3 novembre del 1931, all'anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, Monica Vitti da poco aveva compiuto novant'anni. Assente dalle scene dal 2001, è apparsa in pubblico l'ultima volta proprio in quell'anno, quando fu ricevuta al Quirinale per la certificazione dei David di Donatello.

Memorabile negli anni 60 il suo sodalizio con Antonioni e l'intesa spettacolare con Alberto Sordi, proprio nel periodo d'oro della commedia all'italiana. Vissuta in Sicilia prima della guerra a causa del lavoro di suo padre che era ispettore al commercio, fin dall'adolescenza si è innamorata della recitazione. In casa si esibiva in piccoli spettacoli casalinghi per distrarre i suoi fratelli dall'orrore della guerra e dal rumore delle bombe. Nel 1953 si era poi diplomata all'Accademia d'arte drammatica sotto la guida di Silvio d'amico. Istrionica, nel corso della sua carriera non sono mancati ruoli drammatici. Ha debuttato al cinema nel 1955 con il film "Adriana Lecouvrer." Diva internazionale, ha conquistato anche le platee televisive, insieme a Mina.

Nel 55 ha vinto il Leone d'oro alla carriera. Tra i titoli indimenticabili: "L'eclisse," "La notte" e "Deserto rosso."

La malattia di Monica Vitti e l'annuncio della sua scomparsa: "Monica Vitti non c'è più"

Da tempo, Monica Vitti era affetta da una malattia neurodegenerativa simile all'Alzheimer che l'ha isolata da tutti. A starle sempre accanto e proteggerla, suo marito Roberto Russo.

E proprio lui che ha sempre combattuto contro le notizie false che spesso uscivano in rete, ha dovuto dare oggi il triste e doloroso annuncio. Lo ha fatto inviando un messaggio a Walter Veltroni. Il politico ha scritto su Twitter: "Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c'è più.

Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto.'' Non si contano gli omaggi, le mostre, le mille celebrazioni in suo onore in cui è possibile ammirarla e ricordarla nella pienezza della sua arte con il suo sorriso e la sua vitalità. Già in occasione dei suoi novant'anni, lo scorso 3 novembre, in tanti gli avevano voluto rendere omaggio attraverso speciali e messa in onda delle celebri pellicole di cui è stata assoluta ed indiscussa protagonista.