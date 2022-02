Un grave lutto in queste ore ha colpito Luca Argentero, la star della fiction Doc 2 - Nelle tue mani, che doveva essere tra i protagonisti anche del Festival di Sanremo.

La presenza dell'attore, che veste i panni del dottor Andrea Fanti nella fiction di grande successo trasmessa ogni giovedì sera su Rai 1, era stata annunciata nei giorni scorsi. Anche lui doveva essere uno degli ospiti della kermesse musicale condotta da Amadeus ma, alla fine, non sarà così.

Lutto per Luca Argentero: il protagonista di Doc 2 non sarà a Sanremo 2022

Nel dettaglio, Luca Argentero doveva essere sul palco di Sanremo 2022 per presentare le nuove puntate di Doc 2 - Nelle tue mani, la serie di grandissimo successo che è tornata in onda da metà gennaio in prima visione assoluta su Rai 1.

L'attore avrebbe dovuto salire sul palco dell'Ariston per promuovere questa seconda stagione e dare qualche anticipazione agli spettatori su quello che sarebbe successo nel corso dei prossimi episodi, che torneranno in onda a partire da giovedì 10 febbraio in prima visione assoluta.

Alla fine, però, non sarà così dato che in queste ore è stato annunciato che Luca Argentero non prenderà più parte al Festival di Sanremo 2022.

Luca Argentero, salta l'ospitata a Sanremo per promuovere le nuove puntate di Doc 2

L'attore che veste i panni di Andrea Fanti in Doc 2 è stato colpito da un grave lutto che lo ha costretto a rivedere i suoi piani lavorativi di questi giorni ed a rinunciare così all'ospitata al Festival guidato da Amadeus.

A poche ore dalla messa in onda della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, è stato svelato che Luca ha dovuto fare i conti con la morte di suo suocero.

Di conseguenza, per stare accanto a sua moglie Cristina Marino e sostenerla in questo difficile momento della sua vita, l'attore protagonista di Doc 2 - Nelle tue mani, ha scelto di rinunciare alla sua ospitata sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2022.

Ecco quando ritorna l'appuntamento con Doc 2 - Nelle tue mani su Rai 1

In assenza di Luca Argentero, sul palco della seconda serata di Sanremo 2022 saliranno le due attrici protagoniste de L'amica geniale 3, la serie dei record di Rai 1 che tornerà in onda questa domenica sera con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Nelle prossime serate del Festival, inoltre, è prevista anche la partecipazione di Anna Valle, che lancerà dal palco dell'Ariston la nuova fiction dl titolo Lea, che andrà in onda di martedì sera dall'8 febbraio.

Per rivedere Argentero, invece, bisognerà attendere il prossimo 10 febbraio, quando su Rai 1 andrà in onda la quarta puntata della seconda stagione di Doc 2, dove si farà chiarezza sul mistero di "cane blu".