Durante la notte italiana degli Oscar 2022, svoltasi tra domenica 27 marzo e lunedì 28 marzo, Will Smith si è reso protagonista di un gesto che ha fatto parecchio discutere. L'attore americano ha sferrato uno schiaffo contro il comico e presentatore Chris Rock per aver fatto una battuta triste sul taglio di capelli di sua moglie Jade Pinkett Smith, malata di alopecia. Tale reazione ha diviso il pubblico: c'è chi la condanna e chi invece la interpreta come giusta. L'Academy, però, è intervenuta sul caso con un tweet condannando ogni tipo di violenza stando al suo rigido regolamento in caso di violazione di buona condotta durante la cerimonia.

Questo poteva comportare per Smith il ritiro del suo Oscar come miglior attore protagonista in Una famiglia vincente-King Richard. Ipotesi che sembrerebbe improbabile data la soddisfazione della stessa Academy riguardo la vittoria dell'attore.

Il commento dell'Academy sulla reazione di Smith

"L'Academy non perdona la violenza in ogni sua forma" ha commentato così l'account Twitter dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences riguardo alla reazione di Will Smith agli Oscar 2022. "Questa sera siamo felici di celebrare i vincitori dei 94esimi Academy Award, che meritano questo momento di riconoscimento dai loro pari e dagli amanti del Cinema in tutto il mondo" ha poi aggiunto l'organizzazione facendo vacillare l'ipotesi di una probabile perdita del premio consegnato all'attore americano durante la cerimonia.

Altri probabili provvedimenti per Will Smith in caso di denuncia

Qualora il conduttore Chris Rock decidesse di denunciare l’atto di aggressione, Will Smith andrebbe incontro a pesanti conseguenze che potrebbero minare la sua carriera cinematografica e la sua immagine. Tra queste ci sarebbero una condanna fino a sei mesi di reclusione in carcere e una multa fino a 100 mila di dollari.

Per il momento, la persona offesa ha rifiutato di sporgere denuncia.

Smith aggredisce Rock: la reazione dei colleghi

Diversi colleghi hanno commentato su Twitter l'accaduto tra Will Smith e Chris Rock agli Oscar 2022. Tra questi è intervenuto l'attore Mark Hamil, che ha espresso la sua così: "I comici da stand-up sono molto abili a gestire i disturbatori.

L’aggressione fisica… non tanto". Più dura invece la reazione del regista Judd Apatow, che ha scritto in un tweet poi rimosso contro l'attore premio Oscar: "Avrebbe potuto ucciderlo. È pura rabbia e violenza fuori controllo. Hanno sentito un milione di battute su di loro negli ultimi tre decenni. Non sono una matricola nel mondo di Hollywood e della commedia. Ha perso la testa".