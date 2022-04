La morte di Ahmed J., il 15enne padovano trovato morto martedì 26 aprile è ancora un mistero. Il ragazzo era scomparso da casa giovedì 21 aprile e aveva inviato messaggi WhatsApp alla ex fidanzatina, dicendo di temere per la propria vita. "Tornerò morto o ferito grave" le aveva detto. Il pm Andrea Girlando, che si sta occupando del caso di Cronaca Nera, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Inizialmente la procura di Padova aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona. La modifica dell'ipotesi di reato consentirà al medico legale di eseguire l'autopsia già giovedì 28 o venerdì 29 aprile.

Attesa per l'autopsia sul corpo del 15enne

Il corpo senza vita di Ahmed è stato recuperato dai sommozzatori intorno alle 10:30 di martedì 26 aprile. Si trovava a circa sette metri di profondità, nel tratto del fiume Brenta che costeggia una passerella pedonale tra il rione cittadino di Torri e l'abitato Cadoneghe.

Il riconoscimento è stato pressoché immediato, in quanto il ragazzino era vestito con la stessa felpa e gli stessi pantaloni della tuta che aveva addosso quando è uscito di casa giovedì sera. Il dottor Andrea Porzionato, durante i primi accertamenti, non ha evidenziato segni riconducibili a violenze o colluttazioni. Tuttavia solo l'esame autoptico potrà fornire indicazioni più precise relativamente alle cause e alle circostanze della morte.

Per ora tutte le ipotesi investigative rimangono aperte. Gli inquirenti non escludono che lo studente, sebbene non avesse mostrato segni di particolare malessere, possa essersi suicidato.

L'ombra delle baby gang

Al momento, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le relazioni di Ahmed e in particolare i suoi ultimi contatti.

Il ragazzo, che frequentava regolarmente la scuola superiore e non aveva mai dato problemi, giovedì sera, dopo essere uscito di casa in sella alla sua bicicletta rossa, aveva inviato una serie di messaggi vocali e di testo all'ex fidanzatina. "Ho delle questioni in sospeso con alcune persone" le aveva spiegato, preoccupato per la sua incolumità.

Poi, dopo essersi agganciato a una cella telefonica nel quartiere Torre, il suo telefono si è spento per sempre.

Il giovane abitava nel rione Mortise con la sorella maggiore e la madre. In genere rincasava sempre per la mezzanotte e per questo, intorno alle 2 le due donne, non riuscendo più a contattarlo, si sono rivolte alle forze dell'ordine. Il cellulare di Ahmed è stato ritrovato nei giorni scorsi sulle rive del Brenta da un passante, del tutto estraneo alla vicenda, e ora si trova al vaglio dei tecnici della polizia scientifica di Padova.

Un vicino di casa del 15enne, ricordandolo come un ragazzo educato e ubbidiente, avrebbe azzardato un'ipotesi. "Circolano strane voci sulle baby gang", avrebbe riferito. Questa pista, così come tutte le altre del resto, è tenuta in considerazione dagli inquirenti, ma per ora non ha ancora avuto riscontro.