Damiano David, leader della band di successo I Maneskin si è raccontato nelle scorse ore ai microfoni dell'emittente radiofonica RTL 102.5. Il cantante tra le tante cose di cui ha parlato, ha anche rivelato dii avere un piccolo problemino di salute che ha reso la sua voce così particolare e graffiata. Queste le sue parole: "Ho una malformazione alle corde vocali". Poi, ha spiegato nel dettaglio di avere un buco in mezzo alle sue corde vocali che fa passare l'aria. Dunque, ecco svelato il segreto del suo timbro così rock che tanto gli porta successo e fortuna non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

Damiano David ha davvero rischiato la vita? Le sue dichiarazioni da Fabio Fazio

Damiano David poi è stato ospite ieri sera, domenica 16 ottobre, a Che Tempo che fa da Fabio Fazio, programma domenicale in onda sulle reti Rai. Nel famoso salotto Rai ha avuto la possibilità di chiarire una volta per tutte la questione legata all'incidente avvenuto durante le riprese del videoclip dell'ultimo singolo. La band vincitrice del Festival di Sanremo con il brano "Zitti e buoni" ha da poco lanciato il nuovo brano già in vetta alle classifiche dal titolo: "The loneliest". Stando a quanto riportato dalla stampa, il frontman avrebbe addirittura rischiato di morire annegato in una piscina. Damiano David ha precisato che sì un problema durante il video effettivamente ci sarebbe stato, ma la notizia è stata molto ingigantita dai giornali e non è andata proprio così.

Dunque, il cantante non ha rischiato di annegare.

I Maneskin pronti per il tour negli stadi: prima tappa Olimpico di Roma, poi San Siro Milano

Sempre nel salotto di Fabio Fazio, la band I Maneskin che sta racimolando un successo dietro l'altro ha annunciato il primo tour negli stadi italiani. La prima tappa sarà il 20 luglio 2023 allo stadio Olimpico di Roma, poi invece il 24 luglio saranno nello stadio San Siro a Milano.

I concerti negli stadi italiani saranno il coronamento di una tournée che li vedrà in giro per il mondo nei prossimi mesi. Ieri sera, sono state tante dunque le rivelazioni inedite lanciate da I Maneskin. Damiano David ha anche annunciato che presto torneranno a cantare in italiano, dopo gli ultimi singoli interamente in lingua inglese.

Non si arresta dunque il loro successo. La band in poco tempoo ha partecipato a festival e manifestazioni internazionali ed è stata al primo posto delle classifiche mondiali con i loro singoli di successo. Non si contano poi, oltre i milioni di streaming e visualizzazioni i tantissimi dischi d'oro e di platino conquistati. I Maneskin hanno poi portato a casa numerosi premi anche importanti e prestigiosi.